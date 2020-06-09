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Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

В общей сложности в рейтинг вошли 450 банков из 23 стран мира, в том числе 15 — из России. Годом раньше в список входили 20 российских банков
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Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В новую версию рейтинга лучших банков мира, составляемого журналом Forbes, вошли 15 банков из России — на пять меньше, чем было годом ранее. В отличие от других похожих списков рейтинг The World's Best Banks составляется на основе оценок, данных клиентами в ходе проведенного компанией Statista опроса.

Участники исследования оценивали общую удовлетворенность услугами банков, а также давали оценку финансовым организациям по пяти отдельным показателям:

  • доверие — можно ли доверять банку, насколько он верен своим обещаниям и т.д.;
  • условия работы — доступность банкоматов, в которых можно бесплатно снять наличные, разумные ставки по кредитам, прозрачные правила начисления комиссий и т.д.;
  • уровень обслуживание клиентов — время ожидания, дружелюбность сотрудников банка, возможность бесконфликтного разрешения проблем и т.д.;
  • цифровые услуги — простота использования сайта банка и полнота представленной на нем информации, удобство использования сервиса онлайн-банкинга и банковского приложения и т.д.;
  • качество финансовых консультаций — консультанты банка компетентны, при даче рекомендаций клиенту указывают на размер комиссий, стоимость услуг и риски и др.

В общей сложности в рейтинг вошло 450 банков из 23 стран мира, в том числе 75 — из США, 50 — из Японии, 40 — из Германии, по 30 — из Индии и Италии, по 20 — из Китая, Австралии и Швейцарии.

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Россию в рейтинге 2020 года представляют 15 банков (столько же, сколько из Австрии, Великобритании, Индонезии, Испании, Польши и Франции):

  • Райффайзенбанк;
  • Московский кредитный банк;
  • Альфа-банк;
  • Тинькофф Банк;
  • «Ак Барс»;
  • «Авангард»;
  • Почта Банк;
  • ФК «Открытие»;
  • Ситибанк;
  • Кредит Европа банк;
  • Банк Хоум Кредит;
  • «Санкт-Петербург»;
  • Промсвязьбанк;
  • Росбанк;
  • «Уралсиб».

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк. Кроме того, в топ-450 мира не попали Уральский банк реконструкции и развития, банки «Кубань Кредит», «Юникредит» и Азиатско-Тихоокеанский банк. Вместо восьми выбывших из рейтинга банков в него вошли три новых — «Авангард», ФК «Открытие» и Промсвязьбанк.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк
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