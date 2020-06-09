Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

В общей сложности в рейтинг вошли 450 банков из 23 стран мира, в том числе 15 — из России. Годом раньше в список входили 20 российских банков

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В новую версию рейтинга лучших банков мира, составляемого журналом Forbes, вошли 15 банков из России — на пять меньше, чем было годом ранее. В отличие от других похожих списков рейтинг The World's Best Banks составляется на основе оценок, данных клиентами в ходе проведенного компанией Statista опроса.

Участники исследования оценивали общую удовлетворенность услугами банков, а также давали оценку финансовым организациям по пяти отдельным показателям:

доверие — можно ли доверять банку, насколько он верен своим обещаниям и т.д.;

— можно ли доверять банку, насколько он верен своим обещаниям и т.д.; условия работы — доступность банкоматов, в которых можно бесплатно снять наличные, разумные ставки по кредитам, прозрачные правила начисления комиссий и т.д.;

— доступность банкоматов, в которых можно бесплатно снять наличные, разумные ставки по кредитам, прозрачные правила начисления комиссий и т.д.; уровень обслуживание клиентов — время ожидания, дружелюбность сотрудников банка, возможность бесконфликтного разрешения проблем и т.д.;

— время ожидания, дружелюбность сотрудников банка, возможность бесконфликтного разрешения проблем и т.д.; цифровые услуги — простота использования сайта банка и полнота представленной на нем информации, удобство использования сервиса онлайн-банкинга и банковского приложения и т.д.;

— простота использования сайта банка и полнота представленной на нем информации, удобство использования сервиса онлайн-банкинга и банковского приложения и т.д.; качество финансовых консультаций — консультанты банка компетентны, при даче рекомендаций клиенту указывают на размер комиссий, стоимость услуг и риски и др.

В общей сложности в рейтинг вошло 450 банков из 23 стран мира, в том числе 75 — из США, 50 — из Японии, 40 — из Германии, по 30 — из Индии и Италии, по 20 — из Китая, Австралии и Швейцарии.