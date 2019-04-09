Отток капитала из России превысил с начала года $25 млрд

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,92 +0,04 EUR Бирж. 73,15 +0,08 Brent 70,70 -0,25% USD Нал. 65,25 64,47 EUR Нал. 73,67 72,73 USD ЦБ 64,78 -0,57 EUR ЦБ 72,97 -0,39 EUR/USD 1,1266 +0,0005 BTC/USD Бирж. 5 244,70 -75,80 IMOEX 2 570,28 +0,40% RTSI 1 248,38 +0,66% DJIA 26 160,52 -0,69% Nasdaq 7 920,82 -0,42%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МТС ₽330 (+26,2%) прогноз БКС к 09.04.20 Купить
Regeneron $481 (+21,09%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+12,9%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Индекс МосБиржи ₽4 100 (+59,52%) прогноз Альпари к 31.12.19
Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
МТС ₽330 (+26,2%) прогноз БКС к 09.04.20 Купить
Regeneron $481 (+21,09%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+12,9%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Индекс МосБиржи ₽4 100 (+59,52%) прогноз Альпари к 31.12.19
Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 64,78 (-0,57) Quote, 14:29
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 72,97 (-0,39) Quote, 14:29
СК начал проверку появления в Сети данных пациентов подмосковной скорой Общество, 21:03 Правильно ли вы питаетесь. Тест РБК и Philips, 21:01 СМИ узнали об интересе «ПСЖ» и «Ромы» к футболисту «Спартака» Спорт, 20:52 Эксперты допустили переход 3 млн россиян в низкооплачиваемый сектор Экономика, 20:45 Мужчина упал на пути на станции «Деловой центр» московского метро Общество, 20:43 ЦППК вошла в проект скоростной железной дороги на Урале Бизнес, 20:27 Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год Финансы, 20:18 Отток капитала из России превысил с начала года $25 млрд Финансы, 20:11 В Москве умерла невестка Сергея Есенина Общество, 20:11 МТС оценила убытки от прекращения работы в Туркменистане в $1,5 млрд Технологии и медиа, 20:10 Фонд кино профинансирует фильм Алексея Учителя про войну в Сирии Технологии и медиа, 19:59 На Украине пригрозили Скабеевой предупреждением от ПАСЕ Политика, 19:54 Инвестиции в недвижимость: сколько можно заработать РБК и Элитная недвижимость, 19:52 «Спартак» объявил сроки восстановления основного вратаря после операции Спорт, 19:46
Финансы ,  
0 
Отток капитала из России превысил с начала года $25 млрд
С января по март отток капитала из России составил почти столько же, сколько ЦБ ждал за весь год. Опасаясь новых санкций США, российский бизнес погашает долги перед иностранцами, объясняет эксперт
Фото: Guadalupe Pardo / Reuters

По предварительным данным ЦБ, в первом квартале 2019 года чистый отток капитала из России составил $25,2 млрд. Почти столько же, $25,1 млрд, вывели из России за весь 2017 год.

В сравнении с предыдущим кварталом (октябрь—декабрь 2018 года) положительное сальдо, то есть превышение вывоза над ввозом, снизилось на 24%, но в сопоставлении с первым кварталом 2018 года ($16,1 млрд) чистый отток вырос в 1,6 раза.

Речь идет о так называемом сальдо финансовых операций частного сектора — именно так ЦБ стал именовать разницу между ввозом и вывозом капитала частными лицами с декабря прошлого года. Это необязательно физический вывоз денег из страны: сюда входит приобретение иностранных активов вплоть до простой покупки долларов. В своем комментарии ЦБ подчеркнул, что рост чистого оттока за год как раз и обусловлен «наращиванием вложений резидентов в иностранные активы».

Профицит счета текущих операций (сколько страна в целом зарабатывает за рубежом) составил в январе—марте 2019 года $32,8 млрд. Это на 6% превышает консенсус-прогноз аналитиков Bloomberg ($31 млрд) и на 9% выше, чем страна заработала годом ранее, в первом квартале 2018 года ($30 млрд). ЦБ объясняет это увеличением экспорта товаров из России и снижением импорта.

В 2018 году чистый отток капитала из России составил $63,3 млрд, что в два с половиной раза больше, чем в 2017 году. В 2019 году Банк России изначально ждал оттока капитала частным сектором на уровне $25 млрд, в декабре снизил оценку до $20 млрд, но в марте вновь повысил до $35 млрд.

Весьма вероятно, что вскоре ЦБ придется еще раз повысить оценку на весь год, отмечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. «В чистый отток входит и чистое погашение внешнего долга, когда рефинансировать задолженность по разным причинам не получается и компания ее гасит», — пояснил он. Обычно пиковые периоды погашения облигаций внешнего займа, по его словам, приходятся на июнь и декабрь. Отток в первом квартале — это продолжение декабрьских погашений в сочетании с общим выводом капитала с развивающихся рынков.

Согласно статистике ЦБ, только российские банки с начала года погасили внешних долгов на $5,5 млрд больше, нежели набрали новых. В прочих секторах экономики компании погасили ссуд, займов и прочих обязательств на $3,3 млрд больше, чем взяли.

​Если внешняя среда станет более благополучной (США не введут новых санкций, ситуация на мировых рынках улучшится, интерес инвесторов к развивающимся рынкам будет расти), российские компании начнут активнее привлекать внешние займы и чистый отток капитала существенно снизится, а на каком-то этапе превратится в приток, прогнозирует Тихомиров. Но шансы, что ситуация для России будет максимально благоприятной по всем пунктам, не очень велики, заключает он.

Автор: Георгий Макаренко
Теги: ЦБ, отток капитала, статистика
Материалы по теме
Bloomberg оценил отток капитала из России в $750 млрд за 25 лет
Экономика
Чистый отток капитала из России в январе составил $10,4 млрд
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter