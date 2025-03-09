FT узнала, что Всемирный банк пересмотрит подход к ядерной энергетике

Глава Всемирного банка заручился поддержкой США и может возобновить финансирование ядерной энергетики, сообщили источники FT. Первый и единственный такой кредит был выдан в 1959 году на строительство АЭС в Италии

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Всемирный банк в течение нескольких месяцев может возобновить финансирование ядерной энергетики, которое было остановлено в 1950-е годы, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного чиновника, в настоящее время Всемирный банк завершает разработку новой стратегии, которая «ставит своей задачей изучение ядерной энергетики как составляющей практичного и надежного энергетического баланса» наряду с инвестициями в возобновляемые источники энергии и природный газ. Финансовой организации предстоит определить доступность подобных проектов, добавил собеседник FT.

Пересмотр энергетической политики, объявленный главой Всемирного банка Аджаем Бангой, завершится в ближайшие несколько месяцев, отмечает издание.

В феврале председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Френч Хилл сообщил FT, что Банга заручился поддержкой США для снятия запрета на финансирование ядерной энергетики, поскольку Всемирный банк постепенно переходит к ее использованию при кредитовании развивающихся рынков. «Мы поддерживаем как экспорт этой технологии, так и гораздо более широкий подход к ее финансированию», — сказал он. Таким образом, Всемирный банк может помочь Западу конкурировать с Китаем и Россией в области «атомной дипломатии», пишет издание.

Банга — бывший гендиректор Mastercard, возглавил Всемирный банк в 2023 году. По данным источников FT, он курирует изучение технологий, которые могут удешевить ядерную энергетику.

Всемирный банк одобрил первый и единственный кредит на развитие ядерной энергетики в 1959 году. Финансирование было направлено на строительство первой атомной электростанции в Италии. После этого финансовая организация исключила подобные проекты из своей политики, утверждая, что ядерная безопасность и риски распространения оружия массового поражения не входят в сферу ее компетенции.

Ранее Банга в обращении к Еврокомиссии заявил о готовности пересмотреть отношение Всемирного банка к ядерным технологиям. Германия и еще ряд европейских стран традиционно выступали против ядерной энергетики как акционеры финансовой организации.