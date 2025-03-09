 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

FT узнала, что Всемирный банк пересмотрит подход к ядерной энергетике

FT: Всемирный банк может возобновить финансирование ядерной энергетики
Глава Всемирного банка заручился поддержкой США и может возобновить финансирование ядерной энергетики, сообщили источники FT. Первый и единственный такой кредит был выдан в 1959 году на строительство АЭС в Италии
Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press
Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press

Всемирный банк в течение нескольких месяцев может возобновить финансирование ядерной энергетики, которое было остановлено в 1950-е годы, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного чиновника, в настоящее время Всемирный банк завершает разработку новой стратегии, которая «ставит своей задачей изучение ядерной энергетики как составляющей практичного и надежного энергетического баланса» наряду с инвестициями в возобновляемые источники энергии и природный газ. Финансовой организации предстоит определить доступность подобных проектов, добавил собеседник FT.

Пересмотр энергетической политики, объявленный главой Всемирного банка Аджаем Бангой, завершится в ближайшие несколько месяцев, отмечает издание.

В феврале председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Френч Хилл сообщил FT, что Банга заручился поддержкой США для снятия запрета на финансирование ядерной энергетики, поскольку Всемирный банк постепенно переходит к ее использованию при кредитовании развивающихся рынков. «Мы поддерживаем как экспорт этой технологии, так и гораздо более широкий подход к ее финансированию», — сказал он. Таким образом, Всемирный банк может помочь Западу конкурировать с Китаем и Россией в области «атомной дипломатии», пишет издание.

Что такое Всемирный банк и какие у него задачи
База знаний
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

Банга — бывший гендиректор Mastercard, возглавил Всемирный банк в 2023 году. По данным источников FT, он курирует изучение технологий, которые могут удешевить ядерную энергетику. 

Всемирный банк одобрил первый и единственный кредит на развитие ядерной энергетики в 1959 году. Финансирование было направлено на строительство первой атомной электростанции в Италии. После этого финансовая организация исключила подобные проекты из своей политики, утверждая, что ядерная безопасность и риски распространения оружия массового поражения не входят в сферу ее компетенции.

Ранее Банга в обращении к Еврокомиссии заявил о готовности пересмотреть отношение Всемирного банка к ядерным технологиям. Германия и еще ряд европейских стран традиционно выступали против ядерной энергетики как акционеры финансовой организации.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Всемирный банк США ядерная энергетика финансирование Китай Россия технологии кредиты
Материалы по теме
ЕС задумался о полном отказе от ядерной энергетики
Политика
Путин поручил найти средства на развитие космической ядерной энергетики
Технологии и медиа
Экс-премьер Японии призвал правительство отказаться от ядерной энергетики
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Bloomberg сообщил, что перевооружение Европы «застало банки врасплох»Экономика, 15:54
Около Белого дома в Вашингтоне произошла стрельбаПолитика, 15:45
В ЦСКА фразой «не наш путь» оценили трансферы «Зенита» и «Спартака»Спорт, 15:45
На Землю за сутки обрушились две магнитные буриОбщество, 15:43
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
FT узнала, что Всемирный банк пересмотрит подход к ядерной энергетикеФинансы, 15:14
Фигурист Семененко оценил свои шансы пробиться на Олимпиаду в 1%Спорт, 15:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Володин напомнил Парижу об ответственности за решение по активам РоссииПолитика, 15:08
Daily Mail узнала о реакции Трампа на встречу Карла III с ЗеленскимПолитика, 14:51
Тренер Нурмагомедова рассказал, за счет чего Анкалаев стал чемпионом UFCСпорт, 14:46
Песков заявил, что «не поверил глазам», глядя на спор Зеленского и ТрампаПолитика, 14:34
Биатлонист Латыпов второй раз подряд выиграл общий зачет Кубка РоссииСпорт, 14:27
Шестеро россиян выиграли более чем по ₽16,6 млн в лотерее к 8 МартаОбщество, 14:23
В России начнут отмечать День архитектораОбщество, 13:57