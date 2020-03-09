Аналитики дали советы о покупке валюты после обвала нефти и рубля

В ночь на 9 марта цены на нефть марки Brent упали более чем на 30%, на этом фоне на рынке Forex доллар подорожал до 75 руб. Эксперты, опрошенные РБК, назвали удачное время для покупки и продажи валюты на этом фоне

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Покупать валюту в выходной день 9 марта на фоне падения цен на нефть более чем на 30% и роста курса доллара до 75 рублей может быть не выгодно. Об этом РБК сообщили опрошенные эксперты.

В понедельник, 9 марта, на валютном рынке России выходной день, и торги валютой и акциями на Московской бирже не проводятся, напомнил начальник отдела аналитический исследований института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский. «Это играет в пользу завышения курсов доллара и евро в обменниках и онлайн-банках, поскольку банки вынуждены дополнительно перестраховываться в преддверии открытия торгов завтра», — сказал он РБК.

В выходные и праздничные дни, когда Московская биржа не работает, банки как правило дают более широкий спред (разницу между курсами покупки и продажи), напоминает финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank Роман Ромашевский. «К примеру, если в будни при хороших условиях или премиальном пакете обслуживания спред составляет 80 копеек (то есть клиенту—физическому лицу предлагается покупать валюту по курсу биржи +0,6%), то в выходные он вырастает до 2-3 рублей, а в период высокой волатильности и активных внешних факторов — до 4-6 рублей. В таких условиях лучше дождаться открытия Московской биржи утром вторника», — сказал эксперт.

Во вторник, 10 марта, рубль и валюта могут повести себя по-разному. «В частности, за резким обвалом часто следует коррекция, то есть некоторое движение цен или валютных курсов назад. Соответственно, может быть так, что купить валюту завтра может оказаться выгоднее, чем сегодня, просто потому, что схлынет первая волна паники», — добавил Сергей Заверский.