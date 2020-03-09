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Аналитики дали советы о покупке валюты после обвала нефти и рубля

В ночь на 9 марта цены на нефть марки Brent упали более чем на 30%, на этом фоне на рынке Forex доллар подорожал до 75 руб. Эксперты, опрошенные РБК, назвали удачное время для покупки и продажи валюты на этом фоне
BRENT BR-4.20 $46,72 -7,9%
Доллар/Рубль USD/RUB ₽68,573 +1,41% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽77,510 +2,12% Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Покупать валюту в выходной день 9 марта на фоне падения цен на нефть более чем на 30% и роста курса доллара до 75 рублей может быть не выгодно. Об этом РБК сообщили опрошенные эксперты.

В понедельник, 9 марта, на валютном рынке России выходной день, и торги валютой и акциями на Московской бирже не проводятся, напомнил начальник отдела аналитический исследований института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский. «Это играет в пользу завышения курсов доллара и евро в обменниках и онлайн-банках, поскольку банки вынуждены дополнительно перестраховываться в преддверии открытия торгов завтра», — сказал он РБК.

Курс доллара превысил 75 руб.
Финансы

В выходные и праздничные дни, когда Московская биржа не работает, банки как правило дают более широкий спред (разницу между курсами покупки и продажи), напоминает финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank Роман Ромашевский. «К примеру, если в будни при хороших условиях или премиальном пакете обслуживания спред составляет 80 копеек (то есть клиенту—физическому лицу предлагается покупать валюту по курсу биржи +0,6%), то в выходные он вырастает до 2-3 рублей, а в период высокой волатильности и активных внешних факторов — до 4-6 рублей. В таких условиях лучше дождаться открытия Московской биржи утром вторника», — сказал эксперт.

Во вторник, 10 марта, рубль и валюта могут повести себя по-разному. «В частности, за резким обвалом часто следует коррекция, то есть некоторое движение цен или валютных курсов назад. Соответственно, может быть так, что купить валюту завтра может оказаться выгоднее, чем сегодня, просто потому, что схлынет первая волна паники», — добавил Сергей Заверский.

Но возможен и другой тренд — дальнейшее снижение курса рубля. «Я думаю, что значительная часть снижения уже произошла, но если ситуация будет развиваться в негативном ключе, что весьма вероятно, то и 80 рублей мы увидим. Наверное, не на всю сумму активов, но увеличить количество долларов в своих сбережениях нужно. Сейчас еще все будет зависеть от ситуации с мировой экономикой, с коронавирусом, пока что мы видим сложную ситуацию в Италии, чрезвычайные меры в США. Если все будет развиваться негативно, то мы увидим еще более сильное падение рубля. нефть сейчас, я думаю, достигла дна, а вот общие проблемы с экономикой еще могут повлиять», — сказал РБК старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. «Нельзя исключать и дальнейшего движения курса рубля вниз. Пока сложно сказать, исчерпали ли цены на нефть свое падение. По ряду прогнозов, снижение цен может продолжиться, и тогда, конечно, и движение рубля будет продолжаться», — допускает Сергей Заверский.

От падения курса рубля в выходной день можно получить и выгоду, напоминает Роман Ромашевский. «Покупать валюту уже может быть поздно, кроме ситуаций срочных поездок за границу, а вот над продажей стоит задуматься: соглашение с ОПЕК+ действует до 1 апреля, и российские власти вполне еще могут изменить свою позицию, тогда курс вернется к значениям 65-67 руб. за доллар», — предположил эксперт.

Материал дополняется

Автор: Роман Кирьянов
Теги: Рубль, доллар, евро
РБК
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