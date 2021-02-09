Биткоин установил новый рекорд и превысил отметку в $46 тыс.

Сначала криптовалюта пробила отметку в $45 тыс., но уже за полчаса прибавила более $1 тыс. Накануне Tesla объявила о вложении в биткоин $1,5 млрд, после чего криптовалюта начала дорожать, прибавив за сутки 13%

Курс биткоина продолжил рост во вторник на фоне покупки криптовалюты Tesla на $1,5 млрд и перешагнул отметку в $46 тыс., следует из данных торгов биржи Binance.

К 02:00 мск курс криптовалюты, по данным биржи, вырос до $45 099, а уже к 02:30 превысил и $46 тыс. .

На сайте сервиса CoinDesk, который собирает данные крупнейших криптовалютных площадок, к 02:00 биткоин стоил $44 767, но в 02:29 цена поднялась до $46 224.

В понедельник компания Tesla сообщила, что вложила в биткоин $1,5 млрд, отметив, что в ближайшем будущем в компании планируют начать принимать оплату криптовалютой. В Tesla заявили, что обновили политику инвестирования, «чтобы получить возможность максимизировать прибыль от средств, которые не требуются для поддержания достаточного уровня ликвидности».