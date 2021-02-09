Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 74,26 (-0,85) Инвестиции, 08 фев, 13:58
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 89,4 (-0,48) Инвестиции, 08 фев, 13:58
«Коммерсантъ» узнал о покупке группой «Регион» НПФ «Сафмар» Гуцериевых Бизнес, 03:41 Член СПЧ сообщила о пропаже переданного задержанным постельного белья Общество, 03:12 Как управлять климатом и качеством воздуха дома РБК Стиль и LG SIGNATURE, 03:11 В Джорджии начали расследование попыток Трампа отменить итоги выборов Политика, 03:04 Биткоин установил новый рекорд и превысил отметку в $46 тыс. Финансы, 02:12 Ужасный Zoom и рабочий стол вместо обеденного: как вернуться в офис РБК и СберМаркет, 01:55 В Белом доме объяснили необходимость разговора Байдена с Путиным Политика, 01:34 Счетная палата назвала регионы с самыми загрязненными водоемами Общество, 01:18 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 00:46 Дуров раскрыл секрет успеха Telegram Технологии и медиа, 00:45 Сбербанк сообщил о планах вывести в офисы половину сотрудников Финансы, 00:39 Путин назначил руководителя главка СКР по особо резонансным делам Общество, 00:31 Муниципальный депутат Кириков сообщил о задержании в Москве Политика, 00:26 В США начнется рассмотрение исторического импичмента Трампа Политика, 00:10
Финансы ,  
0 

Биткоин установил новый рекорд и превысил отметку в $46 тыс.

Сначала криптовалюта пробила отметку в $45 тыс., но уже за полчаса прибавила более $1 тыс. Накануне Tesla объявила о вложении в биткоин $1,5 млрд, после чего криптовалюта начала дорожать, прибавив за сутки 13%

Курс биткоина продолжил рост во вторник на фоне покупки криптовалюты Tesla на $1,5 млрд и перешагнул отметку в $46 тыс., следует из данных торгов биржи Binance.

К 02:00 мск курс криптовалюты, по данным биржи, вырос до $45 099, а уже к 02:30 превысил и $46 тыс. .

На сайте сервиса CoinDesk, который собирает данные крупнейших криптовалютных площадок, к 02:00 биткоин стоил $44 767, но в 02:29 цена поднялась до $46 224.

В понедельник компания Tesla сообщила, что вложила в биткоин $1,5 млрд, отметив, что в ближайшем будущем в компании планируют начать принимать оплату криптовалютой. В Tesla заявили, что обновили политику инвестирования, «чтобы получить возможность максимизировать прибыль от средств, которые не требуются для поддержания достаточного уровня ликвидности».

Биткоин упал ниже $30 тыс. за монету
Финансы
Фото:Klaus Ohlenschläger / Picture Alliance / Global Look Press

В компании понимают риски, которые связаны с волатильностью цифровых денег, отсутствием регулирования и вероятности кибератак, подчеркнули там.

Покупка стала самой крупной в отношении биткоина среди всех публичных компаний, до этого первое место держала MicroStrategy (она вложила в биткоин $1,145 млрд).

Читайте на РБК Pro
Как перезагрузить отношения с боссом в новом году. 5 способов Советское очарование: почему бренды продолжают эксплуатировать ностальгию Руководителям нужно уметь вовремя замолчать — создатель Twitch Прикупить «Битлз»: почему инвесторы раскупают права на хиты — Bloomberg

На этом фоне курс криптовалюты стал стремительно расти и за сутки биткоин подорожал на 13%, обновив максимум в $44 тыс.

Автор
Мария Лисицына
биткоин курс валют
Материалы по теме
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Финансы
Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум
Финансы
Биткоин обновил рекорд и достиг $29 тыс.
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter