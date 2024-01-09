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ЦБ утвердил механизм выпуска акций из новых регионов

Центробанк утвердил механизм выпуска акций эмитентов в новых регионах России
Согласно приказу ЦБ, находящиеся на территориях новых российских регионов эмитенты теперь могут подать заявление на регистрацию выпуска акций с номинальной стоимостью в рублях. Срок рассмотрения документов составит 30 рабочих дней
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России утвердил механизм выпуска акций эмитентов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, говорится в приказе ЦБ.

Государственная регистрация выпуска акций с номинальной стоимостью в рублях будет осуществляться отделением по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка. Для этого необходимо предоставить соответствующее заявление, копию устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции, копию (выписку из) протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, копию незарегистрированных изменений в устав эмитента, которыми такой устав приведен в соответствие с законодательством России, а также указать категорию (тип) акций, их количество и номинальную стоимость, права владельцев и др.

«Срок рассмотрения документов, представленных в регистрирующий орган в соответствии с пунктом 3 приказа, составляет 30 рабочих дней», — говорится в документе.

Приказ действует с даты его размещения на официальном сайте Банка России, то есть с 9 января. Он выпущен в соответствии с п. 8.4 ст. 191 федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». То есть возможность эмиссии уже была предусмотрена, но соответствующего механизма не было.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Законопроект о процедуре государственной регистрации ценных бумаг (акций и облигаций), которые были выпущены компаниями, расположенными в новых регионах России, группа сенаторов внесла в Госдуму в июле 2023 года. Законом ранее была установлена процедура включения в российский гражданский оборот юрлиц и индивидуальных предпринимателей, действующих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Новым документом предусматривалось, что сведения о юридических лицах, если в их документах есть указание на то, что они являются акционерными обществами, могут быть внесены в ЕГРЮЛ только в случае представления документа, подтверждающего присвоение Банком России выпуску (выпускам) акций этого юридического лица регистрационного номера. Кроме того, выпуски акций акционерных обществ, которые уже привели свои учредительные документы в соответствие с законодательством России, подлежат государственной регистрации в Банке России. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в конце декабря.

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Осенью 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях эти регионы были включены в состав России. Киев и западные страны результаты референдума не признают и считают регионы оккупированными. Москва заявляла о готовности защищать их любыми средствами.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Банк России Акции ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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