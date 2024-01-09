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Финансы ,  
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Как ставки по потребкредитам достигли рекордов 2022 года

Полная стоимость потребкредитов в ноябре 2023 года превысила 29%

Средняя величина полной стоимости кредита (ПСК) по потребкредитам в ноябре 2023 года достигла 29,4%, следует из данных бюро кредитных историй «Скоринг Бюро» (есть у РБК). Этот показатель почти достиг цифр весны 2022 года, когда в марте средняя ПСК по беззалоговым ссудам составляла 30,7%, а в апреле — 30,4%. На протяжении дальнейшего периода 2022 года полная стоимость кредита снижалась, а в 2023 году перешла к повышению.

Реальные ставки по потребкредитам вернулись к пику весны 2022 года
Финансы
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Светлана Прохорова
потребкредиты кредитование
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Реальные ставки по потребкредитам вернулись к пику весны 2022 года
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