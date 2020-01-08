Курс евро опустился ниже 68 руб. впервые за почти год

Курс евро опустился ниже 68 руб. впервые за почти год

Курс рубля на вечерних торгах усилил рост, и евро упал ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро расчетами «завтра» снизился на 1,13 руб. — до 68,03 руб. Цена последней сделки к 20:52 мск составила 68,09 руб., в ходе торгов курс евро колебался в диапазоне от минимального 67,96 руб. до максимального 69,10 руб.

6 января рубль, наоборот, снизился к доллару и евро. На открытии торгов курс доллара увеличился на 17 коп. — до 62,27 руб., а курс евро также вырос на 6 коп., составив 69,37 руб. Эксперты объяснили это падением мировых рынков капитала, негативно отреагировавших на эскалацию напряженности на Ближнем востоке. Такая ситуация возникла после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США.