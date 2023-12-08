Силуанов назвал финансовые выводы из мультфильма «Буратино»

Основными составляющими успеха глава Минфина назвал знания, команду и креатив. По словам Силуанова, не нужно гнаться за большими деньгами, сажая дерево, «на котором растут доллары или рубли»

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Министр финансов Антон Силуанов назвал своим любимым мультфильмом по финансовой грамотности сказку про Буратино. Об этом он сказал в ходе выставки «Россия».

Главу Минфина спросили, какой у него любимый мультфильм по финансовой грамотности. «Наверное, знаете, на ум приходит что-то типа Буратино», — ответил он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, нужно не гнаться за большими деньгами, сажая дерево, «на котором растут доллары или рубли, или какие-то другие денежные знаки», а иметь хороших бизнес-партнеров. «Вот, наверное, самое главное», — сказал Силуанов.

Он также считает необходимым заниматься собственным образованием, чтобы потом применять знания со своими коллегами. Партнерами по бизнесу, отметил министр, как правило, бывают друзья по школе или вузу.

«Поэтому знания, команда и креатив — это, наверное, такие основные составляющие успеха, которые, кстати, были в Буратино», — добавил глава Минфина.

«Приключения Буратино» — советский мультфильм 1959 года, снятый по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино» 1935 года, которая, в свою очередь, является переработкой повести итальянского писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». В одном из эпизодов Буратино встречается с мошенниками — лисой Алисой и котом Базилио, которые уговаривают его «посадить» на «Поле чудес» в «Стране Дураков» несколько монет, чтобы вырастить дерево с монетами вместо листьев. Когда Буратино решается сделать это, лиса Алиса и кот Базилио доносят на него полицейскому-бульдогу, а сами откапывают монеты и делят украденное между собой.

Власти неоднократно поднимали тему повышения финансовой грамотности населения. Силуанов отмечал, что она стала необходимой компетенцией в XXI веке и молодым людям нужно ее осваивать, поскольку они активно используют сложные продукты финансовых технологий.

Что касается мультфильмов, то при участии Минфина были выпущены несколько серий «Простоквашино», посвященные финансовой грамотности, а также подкасты на эту же тему с персонажами из «Смешариков».