Инвесторы стали жаловаться на брокеров в девять раз чаще
В январе-сентябре 2022 года Банк России получил от инвесторов 19,6 тыс. жалоб в отношении субъектов рынка ценных бумаг и товарного рынка, говорится в презентации регулятора. Это почти в девять раз больше, чем за тот же отчетный период 2021 года. В ЦБ уточнили, что большая часть жалоб — 74% — связана с введением санкций.
Субъекты рынка ценных бумаг стали лидерами по темпам роста жалоб. Для сравнения число обращений в отношении кредитных организаций выросло на 11,6%, в отношении некредитных финансовых организаций и участников корпоративных отношений — на 25,9%. При этом по сравнению с первым полугодием 2022 года темп роста числа жалоб на участников рынка ценных бумаг замедлился: по итогам января-июня ЦБ фиксировал рост в 14,6 раза по сравнению с тем же отчетным периодом 2021 года.
Чаще всего объектами жалоб инвесторов становились брокеры, их деятельности касалось 77,3% обращений, следует из презентации ЦБ. Еще 8,3% жалоб касалось деятельности организаторов торгов, 7,6% — деятельности депозитариев. В январе-сентябре 2021 года большая часть жалоб также касалась деятельности брокеров, но на них приходилась значительно меньшая доля — 48,1%.
Самым распространенным поводом для жалоб стали дивиденды. На них приходится 22,2% обращений инвесторов. По сравнению с первым полугодием 2022 года инвесторы стали жаловаться на дивиденды чаще: по итогам января-июня на эту категорию приходилось 17% обращений. В январе-сентябре 2021 года дивиденды были вторым по популярности поводом для жалоб, их касалось 18,5% обращений.
Вторая по популярности тема жалоб, полученных ЦБ за три квартала 2022 года, — обязательства по облигациям. Доля таких обращений составила 9,3%. В 2021 году обязательства по бондам были поводом только для 0,8% жалоб. Еще 7,7% жалоб, поданных в Банк России в январе-сентябре 2022 года, касаются раскрытия информации. В этом же отчетном периоде 2021 года доля этих обращений составляла 2,1%.
ЦБ также стал чаще получать жалобы на недобросовестные продажи (мисселинг) со стороны управляющих компаний. В январе-сентябре 2022 года в общем объеме жалоб на мисселинг доля на УК пришлось 6,6%, а в этом же отчетном периоде 2021 года только 2,3%. Доля жалоб на недобросовестные продажи со стороны брокеров при этом почти не изменилась: 10,6% от всех жалоб в 2022 году против 10,4% от всех жалоб в 2021 году.
Что происходило на российском рынке
С существенными трудностями при работе на рынке российские инвесторы столкнулись в начале марта. Из-за санкций европейские депозитарии Euroclear и Clearstream перестали проводить операции в интересах российских инвесторов, сославшись на необходимость получения дополнительных разъяснений от регуляторов.
В начале июня Национальный расчетный депозитарий (НРД), который участвует в проведении этих операций, попал под санкции ЕС, что окончательно разорвало все его взаимоотношения с Euroclear и Clearstream. Сейчас НРД пытается оспорить введенные в отношении него санкции, а также получить лицензию на разблокировку и перевод активов российских инвесторов. Такие же лицензии пытается получить и некоторые российские брокеры.
Одновременно иностранные активы российских инвесторов оказались заблокированы из-за санкций в отношении ряда брокеров («Открытие Инвестиции», «Альфа-Инвестиции», «ВТБ Мои инвестиции» и другие). Брокеры пытались перевести активы клиентов к неподсанкционным участникам рынка, но не все эти переводы завершились успешно.
Еще одним негативным фактором стало то, что часть российских компаний, много лет придерживавшихся дивидендной политики, во втором-третьем квартале отказались от распределения прибыли за 2021 год. Такие решения принимали «Газпром», ЛУКОЙЛ, «ФосАгро», а также российские банки, которым отказаться от выплаты дивидендов рекомендовал ЦБ. Впрочем, в начале четвертого квартала ряд эмитентов решили заплатить инвесторам промежуточные дивиденды. Например, «Газпром» уже начал перечислять выплаты инвесторам.