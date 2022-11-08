ЦБ: количество жалоб инвесторов на брокеров выросло в девять раз с начала года

Инвесторы стали жаловаться на брокеров в девять раз чаще

Участники рынка ценных бумаг снова стали лидерами по темпам роста жалоб, сообщили в ЦБ. Самыми популярными поводами для обращений стали дивиденды, обязательства по облигациям и раскрытие информации

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В январе-сентябре 2022 года Банк России получил от инвесторов 19,6 тыс. жалоб в отношении субъектов рынка ценных бумаг и товарного рынка, говорится в презентации регулятора. Это почти в девять раз больше, чем за тот же отчетный период 2021 года. В ЦБ уточнили, что большая часть жалоб — 74% — связана с введением санкций.

Субъекты рынка ценных бумаг стали лидерами по темпам роста жалоб. Для сравнения число обращений в отношении кредитных организаций выросло на 11,6%, в отношении некредитных финансовых организаций и участников корпоративных отношений — на 25,9%. При этом по сравнению с первым полугодием 2022 года темп роста числа жалоб на участников рынка ценных бумаг замедлился: по итогам января-июня ЦБ фиксировал рост в 14,6 раза по сравнению с тем же отчетным периодом 2021 года.

Чаще всего объектами жалоб инвесторов становились брокеры, их деятельности касалось 77,3% обращений, следует из презентации ЦБ. Еще 8,3% жалоб касалось деятельности организаторов торгов, 7,6% — деятельности депозитариев. В январе-сентябре 2021 года большая часть жалоб также касалась деятельности брокеров, но на них приходилась значительно меньшая доля — 48,1%.

Самым распространенным поводом для жалоб стали дивиденды. На них приходится 22,2% обращений инвесторов. По сравнению с первым полугодием 2022 года инвесторы стали жаловаться на дивиденды чаще: по итогам января-июня на эту категорию приходилось 17% обращений. В январе-сентябре 2021 года дивиденды были вторым по популярности поводом для жалоб, их касалось 18,5% обращений.

Вторая по популярности тема жалоб, полученных ЦБ за три квартала 2022 года, — обязательства по облигациям. Доля таких обращений составила 9,3%. В 2021 году обязательства по бондам были поводом только для 0,8% жалоб. Еще 7,7% жалоб, поданных в Банк России в январе-сентябре 2022 года, касаются раскрытия информации. В этом же отчетном периоде 2021 года доля этих обращений составляла 2,1%.

ЦБ также стал чаще получать жалобы на недобросовестные продажи (мисселинг) со стороны управляющих компаний. В январе-сентябре 2022 года в общем объеме жалоб на мисселинг доля на УК пришлось 6,6%, а в этом же отчетном периоде 2021 года только 2,3%. Доля жалоб на недобросовестные продажи со стороны брокеров при этом почти не изменилась: 10,6% от всех жалоб в 2022 году против 10,4% от всех жалоб в 2021 году.