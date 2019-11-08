Российские акционеры продали владельца Badoo

Российский миллиардер Андрей Андреев и инвестиционный холдинг «Финам» продали свои доли в компании MagicLab, владеющей Badoo, американской инвестиционной группе Blackstone почти за $3 млрд

Андрей Андреев (Фото: andreev / Instagram)

Российский миллиардер Андрей Андреев продал контрольный пакет акций компании MagicLab — владельца социальной сети знакомств Badoo и нескольких аналогичных сервисов — американской инвестиционной группе Blackstone, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на Blackstone.

Андреев — основатель и основной акционер Badoo. Его доля в MagicLab составляла чуть меньше 80%, еще 20% было у инвестиционного холдинга «Финам», и небольшая доля принадлежала Уитни Вульф — основательнице приложения для знакомств Bumble, также принадлежащего MagicLab, поясняет источник РБК, знакомый с ходом сделки. В результате сделки, по его словам, Андреев и «Финам» вышли из капитала компании, при этом «Финам» продал свой пакет за $600 млн.

Вся MagicLab в рамках сделки была оценена приблизительно в $3 млрд, пишет WSJ.

«Мы подтверждаем, что реализовали наш пакет в рамках сделки, оценка которой близка к $3 млрд», — подтвердил РБК президент «Финама» Владислав Кочетков.

В результате сделки Андреев покинет пост гендиректора MagicLab. Его займет Уитни Вульф, которая сохранит большую часть своей доли, отмечает WSJ. Андреев в своем Instagram подтвердил, что уходит из MagicLab: «Сегодня Blackstone получает контрольный пакет акций MagicLab. Я покидаю MagicLab, чтобы заняться тем, что люблю больше всего, — строительством чего-то большого».

Компанию MagicLab Андреев создал в июне 2019 года как холдинговую структуру для четырех приложений знакомств: созданной в 2006 году Badoo — на текущий момент одной из крупнейших социальных сетей для знакомств в мире, приложением Bumble, запущенным в 2017 году приложением для геев Chappy и приложением для людей старше 50 лет Lumen. Всей этой группой он владеет через зарегистрированную на Британских Виргинских островах Rimberg International Corp., учредителя бермудской Worldwide Vision Ltd. Их финансовые показатели неизвестны.

«Финам» купил у Андреева 10% акций Badoo в 2007 году, оценив всю компанию в $300 млн. В 2009 году инвестиционный холдинг увеличил свою долю в World Wide Vision, управляющей Badoo, до 20%.