Проект выходца из России вошел в топ разработчиков мобильных приложений

По итогам первого полугодия в топ-5 самых успешных европейских разработчиков мобильных приложений вошла компания Badoo выходца из России Андрея Андреева. Ее сервисы знакомств по популярности уступают только Tinder

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Сразу три разработчика мобильных приложений с российскими корнями попали по итогам первого полугодия в пятерку европейских паблишеров с наибольшими доходами, свидетельствуют предоставленные РБК данные аналитической компании App Annie. В рейтинге учитываются доходы от платных загрузок в iOS App Store и Google Play, не учитываются поступления от рекламы в приложениях и подписок, распространяемых не через магазины приложений. Сам доход попавших в топ-5 App Annie не раскрывает.

Если годом раньше в первую пятерку попали две компании с российскими корнями — Playrix из Вологды и Mail.Ru Group, то на этот раз в ним добавилась еще и британская Badoo, основанная Андреем Андреевым (настоящее имя — Андрей Оганджанянц). По итогам первого полугодия 2018 года она занимала лишь седьмое место, по итогам всего 2018-го — шестое.

Badoo известна своими сервисами знакомств: одноименной социальной сетью и приложением Bumble. Причем если сеть Badoo изначально позиционировалась как сервис для поиска партнера для свиданий, то Bumble предназначена для поиска и просто друзей. Еще одной особенностью Bumble является то, что первой написать и тем самым начать общение может только женщина.

В глобальном рейтинге самых доходных сервисов знакомств сервисов Bumble и Badoo по итогам января—июня 2019 года занимают второе и третье места, уступая лишь американскому Tinder, свидетельствуют материалы App Annie.