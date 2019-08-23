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Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
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Технологии и медиа ,  
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Проект выходца из России вошел в топ разработчиков мобильных приложений
По итогам первого полугодия в топ-5 самых успешных европейских разработчиков мобильных приложений вошла компания Badoo выходца из России Андрея Андреева. Ее сервисы знакомств по популярности уступают только Tinder
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Сразу три разработчика мобильных приложений с российскими корнями попали по итогам первого полугодия в пятерку европейских паблишеров с наибольшими доходами, свидетельствуют предоставленные РБК данные аналитической компании App Annie. В рейтинге учитываются доходы от платных загрузок в iOS App Store и Google Play, не учитываются поступления от рекламы в приложениях и подписок, распространяемых не через магазины приложений. Сам доход попавших в топ-5 App Annie не раскрывает.

Если годом раньше в первую пятерку попали две компании с российскими корнями — Playrix из Вологды и Mail.Ru Group, то на этот раз в ним добавилась еще и британская Badoo, основанная Андреем Андреевым (настоящее имя — Андрей Оганджанянц). По итогам первого полугодия 2018 года она занимала лишь седьмое место, по итогам всего 2018-го — шестое.

Badoo известна своими сервисами знакомств: одноименной социальной сетью и приложением Bumble. Причем если сеть Badoo изначально позиционировалась как сервис для поиска партнера для свиданий, то Bumble предназначена для поиска и просто друзей. Еще одной особенностью Bumble является то, что первой написать и тем самым начать общение может только женщина.

В глобальном рейтинге самых доходных сервисов знакомств сервисов Bumble и Badoo по итогам января—июня 2019 года занимают второе и третье места, уступая лишь американскому Tinder, свидетельствуют материалы App Annie.

В открытых источниках можно найти отчетность нескольких компаний, входящих в группу Badoo. Самой крупной из них является британская Badoo Trading Ltd, последние финансовые результаты которой датируются 2017 годом. Тогда выручка компании по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 34%, до £144 млн, операционный убыток составил £5,7 млн, чистый убыток — £5,9 млн. Непосредственно развитием мобильных сервисов занимается британская Badoo Ltd: ее выручка в 2018 году равнялась £36,8 млн, операционная прибыль — £2,7 млн, чистая прибыль — £2,4 млн.

Андреев владеет всей группой через зарегистрированную на Британских Виргинских островах Rimberg International Corp., которая является учредителем бермудской Worldwide Vision Ltd. Их финансовые показатели не известны.

Андреев не ответил на запрос РБК.

Как создавалась сеть Badoo, кто придумал приложение Bumble и почему растет популярность сервисов знакомств — читайте в материале «РБК PRO».

Автор: Елизавета Ефимович
При участии: Сергей Соболев
Теги: App Annie, мобильные приложения, Badoo
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