В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» случился сбой

Также Сбербанк предупредил о частичном сбое в работе устройств самообслуживания. «Приносим извинения. Сбермен уже в деле», — говорится в ответе Сбербанка на жалобы клиентов

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Мобильный сервис «Сбербанк Онлайн» работает с затруднениями, банк пытается исправить неполадки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, поступившем в РБК.

«В настоящее время у некоторой части клиентов банка могут возникать трудности при проведении операций со вкладами в «Сбербанк Онлайн» и устройствах самообслуживания. Наши специалисты уже работают над исправлением ситуации. Приносим свои извинения клиентам банка за доставленные неудобства», — говорится в сообщении банка.

Сообщения о неполадках поступают в официальный аккаунт Сбербанка от пользователей соцсетей. «Приносим извинения. Сбермен уже в деле», — отвечают в банке.