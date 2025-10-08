ВТБ внедрит оплату по ладони

ВТБ и ЦБТ представили решение для проведения оплаты по ладони — терминал с ИК-датчиком для сканирования сосудов. Планируется, что образцы рисунка вен на ладони можно будет добавлять в ЕБС вместе с другими биометрическими данными

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ВТБ совместно с Центром биометрических технологий (ЦБТ) разработал новый терминал, который позволяет принимать оплату при аутентификации пользователя по рисунку вен на ладони. Презентация запланирована на FINOPOLIS 2025.

Разработка Центра корпоративных технологий (ЦКТ) тестировалась в третьем квартале этого года на площадке Акселератора ВТБ. При поднесении ладони к экрану-сканеру ИК-датчик считывает рисунок сосудов, распознает по нему покупателя и находит привязанный к аккаунту платежный инструмент. Когда технология получит широкое распространение, не уточняется.

В ВТБ отметили, что распознавание по ладони может стать альтернативой другим биометрическим методам оплаты, например «по лицу», поскольку такой сканер можно разместить под любым углом и в любом месте, а рисунок вен — «относительно постоянный и надежный» идентификатор пользователя, который сложнее копировать при помощи фотографии или нейросетей.

Планируется, что в будущем рисунок вен на ладони можно будет регистрировать наряду с изображением лица и образцом голоса, а покупатель сможет выбирать способ идентификации при проведении платежа. Если такие нововведения примут, исходные образцы рисунка вен на ладони будут храниться в Единой биометрической системе (ЕБС), оператором которой является ЦБТ, а для биоэквайринга будет использоваться инфраструктура коммерческой биометрической системы (КБС) ВТБ.

Идентификацию клиентов по рисунку вен на ладони первым из российских банков внедрил Альфа-банк в ноябре 2018 года. Такой метод начали использовать для получения доступа к банковской ячейке во флагманском офисе по работе с состоятельными клиентами.

В Китае систему оплаты ладонью через сервис WeChat Pay запустили в пекинском метро в 2023 году.

В том же году Сбербанк запустил сервис «Оплата улыбкой», который позволяет оплачивать покупки с помощью биометрии. С конца 2024 года этим способом могут пользоваться клиенты любого банка.

В августе «Сбер» перезапустил оплату iPhone по аналогии с Apple Pay — сервис «Вжух», который работает на основе Bluetooth. В сентябре Т-банк запустил бесконтактную оплату для пользователей смартфонов на iOS ― T-Pay на iPhone. T-Pay работает на основе технологии Bluetooth Low Energy (Bluetooth с низким энергопотреблением, BLE) и совместим с сервисом «Вжух».