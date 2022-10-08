Сбербанк повысил ставки по по базовым ипотечным программам на 0,5 п п. до 10,4%

Сбербанк повысил ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья

Ставка по ипотеке по базовым ипотечным программам на покупку квартиры в новостройке или вторичного жилья выросла до 10,4%, ставки для программ с господдержкой не изменились. В банке объяснили рост изменением рыночных условий

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,5 п.п., сейчас минимальная ставка составляет 10,4%, следует из данных на сайте банка.

При попытке оформить ипотеку через одноименную кнопку пользователь переходит на страницу, где банк предлагает оформить ипотеку на квартиру в новостройке по ставке 10,4%. То же самое касается вторичного жилья. Однако на вкладке со всеми предложениями по ипотеке для новостроек, как и для вторичного жилья, в качестве минимальной указана старая ставка в 9,9%.

В самом банке повышение ставок по ипотеке объяснили изменением рыночных условий.

«На ставки по ипотеке влияет ряд факторов помимо ключевой ставки Банка России. Так, в течение почти месяца наблюдался рост доходности облигаций федерального займа, как долгосрочных, так и краткосрочных, что повлияло на повышение ставок по ипотечным кредитам у ряда банков. <...> Рыночные условия не позволяют сохранить их на прежнем уровне», — сказали журналистам в пресс-службе банка (цитата по ТАСС).

Ставки по программам с господдержкой при этом остались неизменными. Так, ипотеку с господдержкой можно оформить под 6,7% семейную — под 5,7%, а ипотеку для IT-специалистов — под 4,7%. Кредит для военнослужащих (так называемую «военную ипотеку») можно взять под 9.8%, дальневосточную ипотеку — под 1,7%, а ипотеку без первого взноса — под 10,7%.

Процент по ранее одобренным ипотечным кредитам также сохраняется на период действия одобрения, уточнили в банке.

Рыночные ставки по ипотеке не могут быть ниже ставок по долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ), поясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Доходность по гособлигациям в значительной степени зависит от проводимой на текущий момент времени денежно-кредитной политики Банка России, в первую очередь, от текущего размера ключевой ставки (сейчас- 7,5%) и прогноза ее изменения в кратко- и среднесрочной перспективе. «На доходности ОФЗ могут влиять и локальные факторы — такие как, например, внутренний и внешний новостной фон или повышенный спрос инвесторов на качественные активы», — говорил «РБК Инвестициям» начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский.

Сейчас доходность облигаций федерального займа держится на уровне 8-11% годовых.