В ЦБ допустили ужесточение требований к ипотеке по низким ставкам

ЦБ ранее объявил, что с 1 декабря ужесточит регулирование ипотеки с низким первоначальным взносом на первичное жилье. Регулятор может ввести новые меры, чтобы избежать «раздувания пузыря» на рынке и рисков для заемщиков и банков

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Центробанк может ввести надбавки к уровню резервов по так называемым субсидируемым ипотечным кредитам, которые предлагают застройщики под экстремально низкие ставки вплоть до околонулевых, сообщил «Известиям» директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

С помощью такого решения банки будут лучше оценивать свои риски и могут отказаться от выдачи таких кредитов, так как это будет давить на капитал и прибыль, заявил он.

Застройщики прибегают к схеме привлечения в партнеры банков, которые выдают кредиты под минимальные проценты (в некоторых случаях даже менее 0,1%), компенсируя это выплатой единоразовой комиссии. При этом они закладывают свои расходы на возмещение в стоимость жилья. Например, отмечает издание, квартира стоит 10 млн руб., застройщик продает ее за 12–13 млн и 2–3 млн отдает кредитной организации. По словам Данилова, подобная практика способствует «раздуванию пузыря» на рынке, и несет высокие риски для заемщиков и банков.

Директор департамента не уточнил возможные сроки применения мер против «нулевых» процентов, но отметил, что этот вопрос у ЦБ в приоритете.

Как рассказывали в сентябре источники РБК на финансовом рынке, ЦБ проводит консультации с некоторыми крупными банками о том, какие риски несет субсидируемая ипотека от застройщиков, и прорабатывает возможные варианты ограничений. Позже регулятор объявил, что с 1 декабря вводит надбавку к коэффициентам риска по кредитам на первичное жилье с первоначальным взносом менее 10%. Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика (соотношения среднемесячных платежей по кредитам к величине среднемесячного дохода).

Глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала околонулевые ставки по ипотеке от застройщиков введением в заблуждение заемщиков, которые часто покупают квартиру по завышенной стоимости. По ее словам, рыночные ставки по ипотеке не могут быть ниже ставок по долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ). То есть при инфляции в 4% ипотечные ставки не могут быть ниже 6%.