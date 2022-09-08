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«Нет ощущения, что важно, чтобы рынок рос». Главное с финансового форума

8 сентября прошел Московский финансовый форум, участники которого обсудили финансовый суверенитет России, проблемы фондового рынка, криптовалют и возврата государства на рынок ОФЗ. РБК публикует цитаты из самых ярких выступлений

О финансовом суверенитете

Министр финансов Антон Силуанов:

«Мы проходили в истории множество периодов, когда у нас [была] одна надежда только — на то, дадут нам в долг или нет. Мы проходили периоды, когда разбалансированность в финансах приводила к дестабилизации социально-экономического развития страны, когда проводили денежные реформы. Мы печатали [деньги], отрезали нули. Кому-то больше, полностью обеспечивали обмен [на новые деньги], кому-то с дисконтами и так далее. Но все равно это все дестабилизация, вот этого нельзя допускать. А финансовый суверенитет говорит следующее: это должен быть устойчивый бюджет, если говорить про позицию министерства финансов, это сбалансированный бюджет. это участие на финансовом рынке которое не приводит к непредсказуемой для инвесторов финансовой политике государства [...]. Это собственная платежная инфраструктура».

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина:

«Когда говорят о суверенитете [финансовой системы], очень важно акцентировать на том, что это не автаркия, это не самоизоляция финансовой системы. Автаркия, самоизоляция — это был бы путь к снижению благосостояния людей в конечном счете».

«Мы же не уходим с глобальных рынков, мы остаемся интегрированы с теми странами, которые готовы поддерживать отношения с нами. И разрыв с историческими партнерами, даже закрытие привычных для нас финансовых рынков — это не повод все побросать и сказать, что мы будем сейчас что-то новое придумывать».

О проблемах фондового рынка

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Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский:

«У нас сохраняется традиционная болезнь нашего фондового рынка, что у нас достаточно хаотическое, броуновское движение — люди уходят и приходят. Нет институционального, семейного, нет стабильной ситуации.
С одной стороны мы видим массу открываемых новых счетов, видим интерес к тем инструментам, которые рынком в данный момент предоставлены. С другой стороны, мы видим такую некоторую кому от большого количества людей, которые втянулись, как-то образовывались, что-то поняли и для себя выяснили, что они много чего не понимают».

«Мы все время говорим: у нас мало эмитентов, недоурегулированы прямые инвестиции, есть проблемы институционального использования денег - налоговые, коллективные, очень много всего обсуждается. У нас отсутствует долгосрочный контракт между государством и рынком, для чего в принципе существует фондовый рынок. Наиболее успешные рынки, на них всегда есть некоторые парадигмы. Первая: рынок всегда растет в долгосрочной перспективе. Мы уже очень много лет назад эту парадигму потеряли».

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Антон Силуанов

«Вторая ситуация — это в принципе, что государство должно постоянно заботиться о том, чтобы очень негативных явлений не было. [...] На сегодняшний день [есть] и борьба с инсайдом, и непредсказуемая политика компаний дивидендная, просто какие-то необычные, странные сделки, которые сами компании осуществляют, и какая-то нагрузка от государства, которую получают успешные компании. Иногда они скрывают, говорят, нам лучше, чтобы у нас показатели были похуже, нас государство будет лучше поддерживать.

К чему это приводит? Фондовый рынок не решает задачу привлечения капитала, тут яйцо и курица. Он будет решать задачу привлечения капитала эффективно, если такая задача поставлена на обратной стороне — то есть государство со своей стороны дает целеполагание. Нет сегодня ощущения, что государству очень важно, чтобы рынок развивался и рос. Есть какой-то набор инициатив, мы их постоянно обсуждаем на разных площадках, в разных составах, но это не приводит к тому, что кто-то несет ответственность».

Владислав Кочетков, президент-председатель правления ФГ «Финам»:

«Российский фондовый рынок всегда был не такой, как все. Он был такой исключительно спекулятивный, который, может быть, такую задачу как справедливая оценка компании, выполнял, а задачу обеспечения фондирования для бизнеса выполнял не особо. Сейчас есть предпосылки, чтобы ситуация изменилась, и рынок стал некой базой для трансформации российской экономики.

Но тут нужны и льготы, и поддержка, и только на ретейл (инвесторов-физлиц. — РБК) ориентироваться сложно, все-таки нужны деньги институциональных инвесторов».

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«Инвесторы активно мигрируют из иностранных бумаг в российские, но активность во многом носит спекулятивный характер. Сейчас только треть инвесторов формирует долгосрочные портфели. Остальные пытаются отработать короткие инвестиционные идеи внутри дня. Что происходит на рынке, мы тоже видим: одна бумага без видимых причин может дать плюс 10%, потом минус 10% внутри дня».

«Что сейчас мешает говорить о значительном доверии российскому фондовому рынку?

Первое — это, конечно, непонимание перспектив российской экономки, и на этом фоне средний размер первичного пополнения счета год к году сократился почти в три раза, а средний размер активов на счете — в 1,8 раза. То есть инвесторы приносят деньги осторожно, чаще всего большим количеством небольших траншей».

«Еще один момент, который сейчас напрягает и инвесторов, и брокеров, — постоянное и местами беспощадное изменение правил игры во времени [...] Я часто слышу вопрос формата: не отменит ли ЦБ фондовый рынок вообще? И здесь самое интересное, что верный ответ звучит примерно так: может отменить [...]».

О закупках валют

Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин:

«Доллар и евро надо менять на рубли и никак не на другие валюты».

«Мое мнение всегда, что нужно верить в себя, а не искать какого-то доброго дядю на Западе или на Востоке, в которого можно проинвестировать и нам это потом поможет. Нужно выстраивать такую систему, где мы в первую очередь от себя зависим и сами в себя инвестируем».

Орешкин на форуме дал понять, что видит противоречие между политикой сбалансированного бюджета, которой давно придерживается российский Минфин, и идеей инвестирования в валюты стран с большим бюджетным дефицитом.

Орешкин усомнился в оправданности государственных вложений в юань
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Фото: China Photos / Getty Images

«У меня даже вопрос некоторый к Антону Германовичу [Силуанову]: Минфин предлагает инвестировать в юани и при этом говорит, что нам нужен сбалансированный бюджет, потому что инвесторы нам не поверят, мы не сможем занимать и т.д. Но Китай — это страна с дефицитом бюджета в 5% ВВП в этом году, 5,1%. Почему предлагаем мы инвестировать [в юань]? В этом смысле Антон Германович как инвестор — почему он инвестирует в страну, где большой дефицит бюджета, и говорит о том, что в нас не будут инвестировать, если у нас не будет нулевого дефицита?»

Старший банкир ВЭБ.РФ, ранее — многолетний замминистра финансов Сергей Сторчак:

«Минфину деваться некуда: рано или поздно для средств ФНБ, то ли в рамках бюджетного правила, либо за пределами бюджетного правила, нужно будет искать подходящие инструменты инвестирования. Эти инструменты должны отвечать двум качествам — надежность и ликвидность. Может быть, это будет юань, может быть, со временем это будут финансовые инструменты Индии.

Спрос на валюту зарубежных стран, из которых осуществляется импорт, будет. За товары расплачиваются в валюте экспортера, если экспортер не пожелает использовать российский рубль. Это часто случается. Знаю такой пример. Одна фирма из Индии, занятая поставкой медицинской техники в Россию, в рамках внешнеторгового контракта поставляет оборудование не напрямую российскому импортеру, а своему российскому филиалу. С площадки филиала идут поставки российскому импортеру оборудования, и импортер рассчитывается рублями. Дальше между индийской компанией и ее российским филиалом происходят корпоративные расчеты. Фактически по импорту технологической продукции расчеты осуществляются в рублях».

О криптовалютах

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков:

«Я лично сторонник того, чтобы принимать закон [Минфина о криптовалютах]. Легализовать этот уже де-факто существующий рынок. Так же как игроманы у нас есть, соответственно, есть и криптоманы. Игроманию мы отрегулировали, почему криптоманию не надо отрегулировать? Тем более, многие из крупных участников этого рынка сами просят, говорят, дайте нам регулирование нормальное, легальное пространство. И мы будем отчитываться, будем платить налоги».

Генеральный директор СПБ Биржи Роман Горюнов:

«Мы реально уже отстали [в регулировании криптовалют]. В наших сопредельных странах регулирование уже ушло далеко вперед, и практика использования реально ушла далеко вперед. Я уже не говорю про другие страны. Поэтому если мы хотим реально что-то создавать, нам надо двигаться очень быстро».

«Надо дать возможность, чтобы и те, и другие [централизованные и децентрализованные биржи развивались], перестать выстраивать у нас параллельную финансовую систему в части цифровых финансовых активов. Я просто призываю перестать целенаправленно это делать, а просто привести возможность ЦФА в обычную нашу стандартную финансовую систему: брокеры, банки, биржи».

О компенсациях для пострадавших от санкций инвесторов:

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина:

«Для того чтобы вернуть доверие, нужно придумать механизмы, которые смягчат проблему замороженных активов. У наших людей, которые вложились в финансовые рынки, большая часть активов заморожена. И мы сейчас обсуждаем идею в том числе создания такого фонда компенсаций, возможно, на базе АСВ [Агентства по страхованию вкладов], чтобы доходами со средств нерезидентов, которые мы со своей стороны заморозили, можно было бы компенсировать, например, для массовых инвесторов вот эту часть».

ЦБ обсуждает механизм компенсации для пострадавших от санкций инвесторов
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

О возврате на рынок ОФЗ

Замминистра финансов Тимур Максимов:

«Мы начинаем работать в третьем квартале. Уже в этом месяце мы планируем возвращаться на рынок. Мы не хотим предлагать какие-то большие объемы, потому что никто не понимает ни своих возможностей, ни наших долгосрочных моделей развития».

Минфин России планирует вернуться на рынок ОФЗ в сентябре
Инвестиции
Фото:Shutterstock

«Мы отрезаны от западной финансовой инфраструктуры, складывать доллары и евро больше не получится, значит, придется складывать что-то другое или ничего не складывать, тогда бюджет должен приходить в модель относительно гибкого реагирования на ситуацию с доходами. Понимания у рынка еще нет, и, соответственно, они эти риски закладывают в свой аппетит. И они честно нам говорят: вы знаете, а мы не готовы в таких объемах брать процентный риск на правительство, не понимая вообще долгосрочную устойчивость этой модели. И, конечно, то, что сейчас они готовы и хотят делать, — это короткие [ОФЗ], в идеале еще плавающие ставки. В общем, максимально риск от себя убрать и сказать: давайте поживем, посмотрим, как вы в этой новой парадигме будете существовать».

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Маргарита Мордовина, Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Инна Деготькова Инна Деготькова
При участии
Евгения Чернышова
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