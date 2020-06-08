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Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом

Апелляционный суд встал на сторону зерновой компании «Настюша», которая требует с Дмитрия Ананьева 2,9 млрд руб., и признал банкира банкротом. Компания планирует взыскивать эти средства на Кипре
Дмитрий Ананьев
Дмитрий Ананьев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Девятый арбитражный апелляционный суд признал бывшего предправления и совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева банкротом. Об этом РБК сообщил его адвокат, управляющий партнер «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев.

Против банкира уже возбуждалось дело о банкротстве по заявлению зерновой компании «Настюша» в 2019 году. Компания требует с бывшего совладельца ПСБ 2,9 млрд руб. Это реституционные (восстановленные) требования: в 2010 и 2011 годах «Настюша» поручилась за своего акционера Игоря Пинкевича, который взял кредиты в сумме 1,7 млрд руб. у Дмитрия Ананьева, но не смог расплатиться. В 2017 году «Настюша» сама оказалась в банкротстве, и ее конкурсный управляющий решил отменить договоры поручительства компании за своего акционера. Суд удовлетворил заявление, и в итоге вместе с процентами почти за десять лет сумма требований «Настюши» (компания успела погасить долг акционера) к Дмитрию Ананьеву составила 2,9 млрд руб.

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В ноябре 2019 года Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению «Настюши» о банкротстве, признав, что требования, вытекающие из реституции, не относятся к денежным обязательствам и обязательным платежам должника. Поэтому они не могут являться основанием для возбуждения дела о банкротстве.

Но апелляционный суд решил иначе. «Апелляционный суд рассмотрел жалобу арбитражного управляющего компании «Настюша», удовлетворил ее и признал Дмитрия Ананьева банкротом», — сообщил РБК адвокат Ананьева Ковалев, добавив, что в отношении банкира введена процедура реструктуризации долгов, в деле о банкротстве назначен арбитражный управляющий.

Чтобы исполнить решение о развороте сделок и взыскании 2,9 млрд руб., Арбитражный суд Москвы разрешил конкурсному управляющему подать соответствующие заявления на Кипре. «Учитывая преимущественное нахождение ответчика [Дмитрия Ананьева] в Республике Кипр, постановление <...> подлежит исполнению по месту его фактического проживания», — гласит определение суда. Ранее РБК писал, что Дмитрий Ананьев является резидентом Кипра.

Защита Ананьева в разных инстанциях в рамках банкротства «Настюши» оспаривает сделки, связанные с долгом Пинкевича перед Ананьевым. «Если отменить сделку, не будет долга», — пояснил Ковалев. Он не исключил, что защита банкира может направить жалобы в Конституционный суд и ЕСПЧ.

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Кроме того, в конце 2019 года в деле Дмитрия Ананьева появился новый кредитор — компания Rushford, которая подала собственное заявление о банкротстве банкира. «Rushford — иностранная компания, у которой есть права требования к Дмитрию Ананьеву на 182,9 млн руб.», — рассказал РБК Ковалев.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Дмитрий Ананьев, Банкротство
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Финансы
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