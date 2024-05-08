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В мобильном приложении ВТБ произошел сбой

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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Пользователи ВТБ столкнулись с проблемами при попытки войти в мобильное приложение.

«ВТБ Онлайн временно недоступен. Попробуйте снова или повторите попытку позднее», — такая надпись встречает пользователи при попытке зайти в личный кабинет в приложении.

При нажатии на кнопку «попробовать снова» пользователя периодически перекидывает на сообщение ВТБ о том, что на сайте ведутся профилактические работы.

Пресс-служба ВТБ подтвердила РБК, что некоторые пользователи могут столкнуться с проблемами при входе. «Подтверждаем текущие ограничения в работе ВТБ Онлайн и мобильного приложения. У части пользователей может быть временно затруднен вход в личный кабинет. Специалисты банка работают над оперативным устранением проблемы. Мы приносим своим клиентам извинения за доставленные неудобства», — сообщили в банке.

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