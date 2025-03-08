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Финансы ,  
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На севере Казахстана россиянам заблокировали счета

КазТАГ: россияне в Северо-Казахстанской области заявили о блокировке счетов
Счета заблокировали в рамках уголовного дела, прокуратура Северо-Казахстанской области не раскрыла деталей. Мера затронула около 2 тыс. человек, среди них как эмигранты из России, так и граждане Казахстана
Фото: Владимир Третьяков / Shutterstock
Фото: Владимир Третьяков / Shutterstock

Прокуратура Северо-Казахстанской области (СКО) заблокировала счета части переехавших в республику россиян в рамках уголовного дела, передает КазТАГ. На это пожаловались участники чата «Арест счетов», где состоят преимущественно релоканты из России, отмечает агентство.

В пресс-службе прокуратуры СКО подтвердили информацию о блокировке счетов. «В настоящее время в рамках уголовного дела приняты ограничительные меры по банковским картсчетам», — рассказали там, отметив, что по результатам проверки ограничения будут сняты.

Детали уголовного дела в прокуратуре региона не раскрыли.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В чате «Арест счетов» состоят порядка 200 человек, при этом, как пишет КазТАГ, среди тех, кто столкнулся с арестами счетов, есть и граждане Казахстана. В одном из сообщений в чате сказано, что в департаменте полиции Петропавловска обратившимся сообщили, что «проблема у примерно 2 тыс. людей».

Пользователи предполагают, что уголовное дело может быть связано с дропперами и незаконными операциями с криптовалютой, а большинство тех, у кого заблокировали счета, проходят по делу свидетелями.

Дроппер — подставное лицо, которое занимается выводом и обналичиванием похищенных мошенниками средств.

В конце февраля в Западно-Казахстанской области возбудили уголовное дело в отношении двух банковских работников, которые открыли счет гражданину Украины, не посещавшему страну. Генпрокуратура Казахстана уточнила, что на этот счет переводили средства пострадавшие от мошенников граждане. Ущерб оценивался в 1 млн тенге (около $2 тыс.).

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Казахстан россияне релокация банковские счета криптовалюта дропперы
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