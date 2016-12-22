Парламент Венесуэлы объявил о начале в стране гиперинфляции 2600% в год

Только в декабре 2017 года потребительские цены в Венесуэле выросли на 85%, уровень накопленной за год инфляции составил 2616%, заявил на пресс-конференции в Национальной ассамблее Венесуэлы глава комиссии по финансам и экономическому развитию Рафаэль Гусман.
Представитель оппозиционной президенту Николасу Мадуро коалиции Mesa de la Unidad Democrática (MUD) заявил, что в 2017 году Венесуэла стала единственной в мире страной, где была зафиксирована гиперинфляция.
«Эта 85-процентная инфляция в декабре одна больше, чем инфляция во всех остальных странах Латинской Америки вместе взятых. Причиной раскручивания спирали гиперинфляции стало то, что ЦБ продолжает печатать деньги для финансирования правительства», — заявил Гусман.
Депутат предупредил, что в случае отказа властей от принятия предлагаемых оппозицией мер уже в 2018 году инфляция может достигнуть 14 тыс. процентов и в этой ситуации никаких усилий правительства не хватит для того, чтобы накормить 30 млн живущих в стране человек.
«Цены будут продолжать расти. Контроль над ценами не работал и не будет работать до тех пор, пока не прекратится гиперинфляция. Мы не можем идти по пути Зимбабве, где торговцев посадили в тюрьму, а в результате исчезли продукты», — предупредил Гусман.
В конце декабря 2017 года Центр документирования и социального анализа Федерации учителей Венесуэлы сообщал, что за год — с ноября 2016-го по ноябрь 2017-го — потребительские цены в стране выросли более чем 20 раз и для удовлетворения одних базовых потребностей ее жителям, венесуэльцам, необходимо тратить свыше двух минимальных месячных зарплат в день.
ЦБ Венесуэлы прекратил публикацию отчетов об уровне инфляции в стране в 2015 году. В конце 2017 года некоторые эксперты прогнозировали, что ее уровень в 2017 году составит свыше 4000%.