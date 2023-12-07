ВТБ спрогнозировал продление «времени вкладчика» в России

ВТБ: рынок рублевых сбережений вырастет более на 21% — до почти ₽40 трлн

Благодаря стабилизации ситуации вместо шестимесячных депозитов, доминировавших прежде, популярными становятся рублевые вклады на 1-1,5 года. «Время вкладчика» в России будет продлено, считает замглавы правления ВТБ Георгий Горшков

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Портфель рублевых накоплений физлиц вырастет по результатам года на 21% и приблизится к 40 трлн руб., заявил замглавы правления ВТБ Георгий Горшков на форуме «Россия зовет!».

«В новых экономических условиях вклады в национальной валюте в целом стали для населения главным инструментом размещения средств, и высокие ставки укрепляют этот тренд», — рассказал Горшков.

Еще в сентябре ожидался рост рынка привлечения до 40 трлн руб. с учетом всех валют, продолжил он, но теперь очевидно, что его объем превысит 43 трлн, из них 40 трлн — только рубли. Рублевые вклады стали катализатором клиентской активности в четвертом квартале в условиях ставок по вкладам и накопительным счетам на уровне 15-16%, демонстрируя «лучшую доходность за последние 1,5 года».

«По нашим прогнозам, ключевая ставка будет держаться на высоком уровне на протяжении большей части 2024 года, что продлит уже привычное «время вкладчика» на нашем рынке», — сказал Горшков.

Горизонт планирования сбережений на фоне стабилизации рыночной ситуации расширяется — если в начале 2023 года среди рублевых депозитов в ВТБ преобладали шестимесячные вклады (55%), к ноябрю портфель рублевых депозитов равномерно распределен между четырьмя ключевыми сроками: 6, 12 и 36 месяцев — примерно по 25% каждый.

В банке поясняют, что высокие годовые темпы роста сбережений в рублях обуславливаются рекордными ставками по рублевых вкладах в четвертом квартале и «охлаждением» спроса на кредиты и накоплениям в долларах и евро.

Рекордные ставки по депозитам в России сложились весной 2022 года, после внепланового повышения ставки Центробанком до 20% годовых. Столь резкое ужесточение денежно-кредитной политики потребовалось в том числе, чтобы остановить отток средств физлиц из банков.

По итогам марта, после изменения условий, остатки на розничных депозитах увеличились на 2,6 трлн руб., а на текущих счетах сократились примерно на 2 трлн руб., то есть чистый приток сбережений граждан в банки составил 582 млрд руб., следовало из данных ЦБ. В апреле он достиг уже 1,28 трлн руб. и был обеспечен увеличением остатков и на срочных вкладах, и на счетах. В мае 2022 года, когда ЦБ уже перешел к циклу снижения ставки, прирост депозитной базы составил 98 млрд руб.

В конце октября Банк России повысил ключевую ставку в четвертый раз подряд — до 15% годовых. После этого был зафиксирован рекордный прирост средств клиентов — физических лиц на срочных вкладах, рассказали РБК в пяти кредитных организациях из топ-20.

Один из источников увеличения депозитной базы для банков — возврат в систему наличных, отмечают опрошенные РБК эксперты. По сведениям Центробанка, за ноябрь объем наличных денег в обращении сократился на 318,2 млрд руб. — это вдвое больше, чем месяцем ранее. Тенденция изменилась в сентябре — тогда сокращение спроса на наличные было зафиксировано впервые за полтора года.