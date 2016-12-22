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В банке «Восточный» сменился председатель правления
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В банке «Восточный» сменился председатель правления
Бизнес, 17:29
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В банке «Восточный» сменился председатель правления

Совет директоров банка «Восточный» назначил на должность исполняющего обязанности председателя правления Вячеслава Арутюняна, ранее занимавшего пост зампреда правления. На новой должности он заменит Дмитрия Левина, который стал председателем правления в январе, сообщается на сайте «Восточного».

По словам Арутюняна, рост бизнеса в «Восточном» видят в развитии сервисов для малого и среднего бизнеса и «наращивании портфеля гарантийного бизнеса». 

С 2002 года Арутюнян был начальником кредитного управления в Московском кредитном банке, в 2005 году он стал исполнительным директором по корпоративному бизнесу в «Уралсибе». В 2010 году Арутюнян возглавил департамент корпоративного бизнеса Сбербанка.

В 2015 году он стал курировать развитие гарантийного бизнеса и работу с крупными корпоративными клиентами в «Юниаструм Банке». Через год, в 2016-ом, Арутюнян стал зампредом правления «Восточного», а после присоединения к нему «Юниаструм Банка» был назначен руководителем блока корпоративно-инвестиционного и гарантийного бизнеса.

Левин был назначен исполняющим обязанности предправления «Восточного» в ноябре 2017 года, в январе 2018 года совет директоров банка сделал его председателем правления.

Теги: «Восточный» , председатель правления
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