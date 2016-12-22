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ФРС США сделала паузу в повышении ключевой ставки
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ФРС США сделала паузу в повышении ключевой ставки
Финансы, 21:01
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ФРС США сделала паузу в повышении ключевой ставки
Федеральная резервная система США, в соответствии с ожиданиями аналитиков и рынка, не стала повышать ключевую ставку — она осталась в диапазоне 1,75–2%
Фото: Richard Drew / AP

Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) американской ФРС 1 августа принял решение оставить ключевую ставку неизменной — в диапазоне 1,75–2%.

Решение FOMC было ожидаемым и для участников рынка, и для аналитиков. Из 57 экономистов, опрошенных для консенсус-прогноза Bloomberg, только один предположил, что ставка будет повышена. Исходя из котировок фьючерсов на 30-дневную ставку по федеральным фондам вероятность того, что ставка не изменится, 1 августа оценивалась примерно в 98%. При этом ожидания рынком повышения ставки в сентябре высоки — 89,5%.

ФРС принимала решение на фоне статистических данных за июнь о росте доходов и расходов американцев (на 0,4%) и замедлении потребительской инфляции (с 2,3 до 2,2%). «Это причины для более мягкой позиции регулятора на сегодняшнем заседании», — пишет финансовый аналитик «БКС Премьер» Александр Тараскин.

За две недели до заседания ФРС произошло очень редкое для американских реалий событие — президент США Дональд Трамп публично высказал критику в адрес политики Федрезерва. В интервью CNBC Трамп заявил, что «не в восторге» от повышения процентных ставок. «Мне не нравится, когда мы делаем так много для экономического роста, а потом я вижу, как ставки растут», — сказал Трамп. В то же время президент отметил, что «позволяет ФРС делать то, что они считают наилучшим».

В недели, предшествующие заседанию, традиционно большое внимание уделялось выступлениям руководства ФРС. 17 июля глава ФРС Джером Пауэлл в выступлении перед конгрессом США отметил, что планы по постепенному повышению ставки «пока что» сохраняются. Это может быть сигналом рынку о том, что в будущем FOMC может взять передышку в ужесточении монетарной политики.

В 2018 году ФРС повышала ставку уже дважды — в марте и июне. При этом по итогам июньского заседания так называемая точечная диаграмма (dot plot, отражает прогнозы каждого участника заседания FOMC по ключевой ставке, составляется раз в три месяца) показывала, что семь из 15 участников заседания спрогнозировали четырехкратное повышение ставки по итогам года (самый популярный ответ). В 2018 году предстоят еще три заседания FOMC, посвященных ключевой ставке (в сентябре, ноябре и декабре).

Цикл ужесточения монетарной политики в США начался еще в декабре 2015 года. К тому моменту ключевая ставка семь лет находилась на исторически минимальном уровне (в диапазоне 0–0,25%). С тех пор ставка повысилась уже семь раз.

Повышение ставки ФРС США традиционно оказывает давление на валюты развивающихся рынков, в том числе на рубль. Однако в большей степени давление со стороны этого фактора испытывают валюты стран с серьезным макроэкономическим дисбалансом (с точки зрения счетов текущих операций и уровня госдолга, например, Аргентина или Турция). Отсрочка ужесточения монетарной политики ФРС не окажет рублю существенной поддержки, считает Тараскин из «БКС Премьер» — соответствующий сценарий уже заложен в котировки.

Сейчас ожидания рынка отстают от прогнозов по процентным ставкам самого Федрезерва на период до 2020 года, поэтому риск для рынков заключается в том, что регулятор продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, отмечает в своем обзоре глава подразделения по макроэкономической стратегии на глобальных рынках «ВТБ Капитала» Нил Маккиннон. При реализации такого сценария доллар может резко укрепиться, что нанесет ущерб как развивающимся экономикам, так и конкурентоспособности американского экспорта.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: ФРС , ключевая ставка
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