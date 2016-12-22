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Средний размер необеспеченных кредитов в России достиг рекордного уровня
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Средний размер необеспеченных кредитов в России достиг рекордного уровня
Финансы, 09:03
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Средний размер необеспеченных кредитов в России достиг рекордного уровня
Средний размер потребительского кредита в России во втором квартале вырос на треть, до рекордных 180 тыс. руб. Люди делают крупные покупки, отложенные из-за кризиса, отметили аналитики
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Средний размер потребительского кредита в России во втором квартале 2018 года достиг рекордного за всю историю наблюдений уровня в 180 тыс. руб., увеличившись на 33% по сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период. Об этом свидетельствуют данные (есть у РБК) бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», аккумулирующего информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка (60% рынка, по оценке самого БКИ) и МФО (90–95% рынка).

Данные «Эквифакса» согласуются с подсчетами Объединенного кредитного бюро (ОКБ), куда поставляет информацию о кредитах в том числе Сбербанк (40% рынка розничного кредитования). ОКБ зафиксировало рост среднего размера кредита, выданного во втором квартале, на 41% год к году — до 172 тыс. руб., рассказал РБК представитель бюро.

Долги среднего класса

Рост суммы необеспеченных кредитов обусловлен прежде всего кредитованием среднего класса, что связано со стабилизацией и даже ростом реальных доходов этой группы заемщиков, поясняет эксперт группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин. Это позволяет им осуществлять крупные покупки, отложенные после кризиса 2014–2015 годов, отмечает эксперт.

К увеличению сумм заимствований подталкивают и сами банки, этому способствует регулирование ЦБ. Крупные банки применяют гибкие шкалы ценообразования — для крупных кредитов предлагается меньшая процентная ставка, поясняют тенденцию в «Эквифаксе».

ЦБ, в свою очередь, обеспокоенный резким ростом выдачи необеспеченных кредитов населению (этой весной портфель в среднем прирастал на 17,8% в годовом выражении), принимает меры, в основном направленные на уменьшение кредитования более рискованных заемщиков. Так, с 1 сентября ЦБ повышает коэффициенты риска по необеспеченным потребкредитам в зависимости от процентной ставки — чем выше ставка, тем выше коэффициент, писал ранее РБК.

Эти меры дополнительно повышают интерес банков к среднему классу, заметил Доронкин из АКРА, отмечая, что ставки для надежных заемщиков за последние два года заметно снизились.

На рост сумм кредитов, безусловно, влияет отложенный спрос, указывает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. «Люди обновляют ремонт, покупают новую бытовую технику и прочее, при этом ставки на потребительском рынке находятся на достаточно комфортном уровне», — отмечает она.

За первое полугодие 2018 года портфель кредитов населению вырос на 1,1 трлн руб. — до 13,3 трлн руб., следует из данных ЦБ.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: МФО , Банки , потребительский кредит , кредитование
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