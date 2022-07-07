Сбербанк занялся «реимплантацией» чипов для банковских карт

Чипы переставляют в новые карты из тех, которые клиенты не забрали. Дефицит наблюдается в связи с повышенным спросом на карточки «Мир» на фоне ухода Visa и Mastercard, а также проблемами с логистикой из Европы на фоне санкций

Сбербанк на фоне дефицита чипов начал переставлять их из неактивированных карт в новые, со ссылкой на исполнительного директора — начальника отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольгу Маклашину передает «Прайм».

Как пояснила Маклашина, хоть производители чипов для карточек из России не уходили, но с логистикой из Европы, с поставщиками из которой в основном работал Сбербанк, «сейчас большая проблема». Кроме того, после ухода Visa и Mastercard «все начали делать себе карты «Мир» и появился повышенный спрос на выпуск карточек, добавила она.

Как сообщали со ссылкой на статистику Центробанка «Известия», на фоне ухода Visa и Mastercard россияне оформили в первом квартале этого года 12 млн банковских карт, их общее число выросло до 341 млн штук. Это рекордный прирост за последние десять лет. Прошлый максимум был зарегистрирован в четвертом квартале 2012 года, когда выпустили 30,1 млн штук.

В результате чипов стало меньше, а их цена выросла. «Наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному — реимплантация чипов банковских карт, то есть мы начали «выковыривать» чипы из карточек и вставлять их в новые карты», — рассказала Маклашина.

Она уточнила, что чипы переставляют только из неактивированных карт, которые клиенты не забрали. Сам процесс безопасен: когда в отделении скапливается определенное количество карт, инкассаторы привозят их в центры эмиссии, где те хранятся в специальных хранилищах. Когда возникает потребность в чипе, специалисты полностью удаляют данные с них, а затем отвозят их производителю банковских карт. Там их уже «выковыривают» и вставляют в новые карты, добавила Маклашина.

По данным Сбербанка, всего в месяц накапливается около 375 тыс. неактивированных карт, а такой механизм позволит ему сэкономить 1 млрд руб. в текущем году.

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В мае из-за дефицита чипов для банковских карт власти начали рассматривать возможность допуска на рынок китайских производителей, сообщал «Коммерсантъ». По действующим требованиям ЦБ карты «Мир» должны выпускаться только в России, а крупные банки просили регулятор разрешить заказывать их за границей, чтобы избежать перебоев. При этом, как уточнил источник издания, китайские компании не собираются открывать производство в стране, речь шла только о создании представительств для заключения контрактов и согласования дизайна.

В результате ЦБ обещал поддержать местных производителей, если «они будут предлагать адекватные цены». В обратном случае регулятор готов вернуться к вопросу допуска в страну иностранных конкурентов, сообщили источники «Коммерсанта».