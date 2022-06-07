ЦБ и Генпрокуратура пресекли работу финансовой пирамиды TIC в Дагестане

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 64,87 (-1,05) Инвестиции, 06 июн, 15:51
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 61,11 (-0,86) Инвестиции, 06 июн, 15:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:06
Путин присвоил генеральские звания 17 сотрудникам МЧС и Росгвардии Политика, 16:02
Бакальчук пообещала подумать над ребрендингом Wildberries Бизнес, 15:49
В супермаркете в Германии произошла стрельба Общество, 15:47
Более трети россиян заметили в последние месяцы ухудшение своего достатка Экономика, 15:45
Россия отменила ограничения на сообщение с Арменией и Киргизией Общество, 15:37
Теория игр и история Amazon: 6 любимых книг гендиректора Delivery Club Pro, 15:34
Финн из «Особенностей национальной охоты» закрыл советский ресторан Бизнес, 15:34
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 15:29
ЦБ и Генпрокуратура пресекли работу финансовой пирамиды TIC в Дагестане Финансы, 15:27
Синод РПЦ перевел крымские епархии под прямое управление патриарха Политика, 15:11
МВД объявило в розыск Глуховского и Милова Политика, 15:04
Глава SEC сообщил о планах изменить работу фондового рынка Инвестиции, 15:01
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 15:01
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Финансы ,  
0 

ЦБ и Генпрокуратура пресекли работу финансовой пирамиды TIC в Дагестане

В республике организаторы финансовой пирамиды Trust Invest Capital привлекали средства граждан, утверждая, что инвестируют в акции и криптовалюты. На самом деле инвестиционной деятельности они не вели
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Генпрокуратура, МВД и Банк России совместно пресекли деятельность финансовой пирамиды Trust Invest Capital (группа компаний TIC), работавшей в Дагестане, сообщили Генпрокуратура и Центробанк.

«Организаторами данного проекта на принципах сетевого маркетинга предлагалась гражданам высокая доходность в отсутствие реальной инвестиционной деятельности и разрешения (лицензии) Банка России», — сообщили в Генпрокуратуре.

В Центробанке пояснили, что людей «вовлекали в программы по приобретению в рассрочку недвижимости, авто, техники, обещали подарки за привлечение новых клиентов». Организаторы финансовой пирамиды утверждали, что компания специализируется на торговле криптовалютой и акциями, однако реальную инвестиционную деятельность не вели.

Финансовую пирамиду, собравшую ₽915 млн, разоблачили в Кабардино-Балкарии
Общество

Правоохранительные органы расследуют уголовные дела о мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 статьи 159 УК), а также по статье об организации незаконной деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества (ч. 2 статьи 172.2 УК). Также Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требования о блокировке восьми сайтов, на которых размещалась реклама проекта, их работа была ограничена.

За мошенничество организованной группой предусмотрен срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб., за организацию деятельности по привлечению денег граждан максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.

Перед тем как доверить какой-либо компании свои деньги, Банк России рекомендует проверить компанию с помощью сервиса на его сайте.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sadat / Global Look Press Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане
Статьи
Pro
Фото: John Minchillo / AP Дешевые ошибки: как проверить бизнес-гипотезу меньше чем за тысячу рублей
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии
Статьи
Pro
Новый железный занавес — цифровой: почему ИТ-компании уходят из России
Статьи
Pro
Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом
Инструкции
Pro
Фото: Евгений Разумный / ТАСС Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Siegfried Modola / Getty Images Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии
Статьи
Pro
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Статьи

В ЦБ сравнили инвестиции в криптовалюты с финансовой пирамидой
Финансы
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В марте в Санкт-Петербурге полиция задержала девять человек, обвиняемых в создании организаций, которые действовали по принципу финансовой пирамиды и похитили 9 млрд руб. По данным ведомства, злоумышленники с 2014 года создали в разных регионах России подконтрольные организации. «Гражданам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо предоставление нового жилья, либо получение дохода в размере до 30% годовых, однако деятельностью, связанной с инвестированием вкладов, фигуранты не занимались.

«Приобретение недвижимости и обещанные выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов», — объяснили в МВД. Всем задержанным предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Максимальное наказание по этой статье — десять лет заключения и штраф в размере до 1 млн руб.

Теги
Дагестан Банк России финансовая пирамида
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Финансовую пирамиду, собравшую ₽915 млн, разоблачили в Кабардино-Балкарии
Общество
В России разрешили блокировать сайты финансовых пирамид без суда
Финансы
МВД пресекло деятельность финансовой пирамиды, нанесшей ущерб в ₽9 млрд
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter