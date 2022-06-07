ЦБ и Генпрокуратура пресекли работу финансовой пирамиды TIC в Дагестане

В республике организаторы финансовой пирамиды Trust Invest Capital привлекали средства граждан, утверждая, что инвестируют в акции и криптовалюты. На самом деле инвестиционной деятельности они не вели

Фото: Андрей Любимов / РБК

Генпрокуратура, МВД и Банк России совместно пресекли деятельность финансовой пирамиды Trust Invest Capital (группа компаний TIC), работавшей в Дагестане, сообщили Генпрокуратура и Центробанк.

«Организаторами данного проекта на принципах сетевого маркетинга предлагалась гражданам высокая доходность в отсутствие реальной инвестиционной деятельности и разрешения (лицензии) Банка России», — сообщили в Генпрокуратуре.

В Центробанке пояснили, что людей «вовлекали в программы по приобретению в рассрочку недвижимости, авто, техники, обещали подарки за привлечение новых клиентов». Организаторы финансовой пирамиды утверждали, что компания специализируется на торговле криптовалютой и акциями, однако реальную инвестиционную деятельность не вели.

Правоохранительные органы расследуют уголовные дела о мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 статьи 159 УК), а также по статье об организации незаконной деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества (ч. 2 статьи 172.2 УК). Также Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требования о блокировке восьми сайтов, на которых размещалась реклама проекта, их работа была ограничена.

За мошенничество организованной группой предусмотрен срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб., за организацию деятельности по привлечению денег граждан максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.

Перед тем как доверить какой-либо компании свои деньги, Банк России рекомендует проверить компанию с помощью сервиса на его сайте.

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В марте в Санкт-Петербурге полиция задержала девять человек, обвиняемых в создании организаций, которые действовали по принципу финансовой пирамиды и похитили 9 млрд руб. По данным ведомства, злоумышленники с 2014 года создали в разных регионах России подконтрольные организации. «Гражданам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо предоставление нового жилья, либо получение дохода в размере до 30% годовых, однако деятельностью, связанной с инвестированием вкладов, фигуранты не занимались.

«Приобретение недвижимости и обещанные выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов», — объяснили в МВД. Всем задержанным предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Максимальное наказание по этой статье — десять лет заключения и штраф в размере до 1 млн руб.