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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Финансы ,  
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Центробанк показал почти полтриллиона рублей убытков второй год подряд
С рекордными расходами выше 1 трлн руб. Банк России показал в 2018 году 434,7 млрд убытков. Среди причин регулятор указывает обслуживание своих пассивов, поддержку санируемых банков и передачу бюджету дивидендов Сбербанка
Фото: РИА Новости

Убыток Банка России в 2018 году составил 434,7 млрд руб., следует из его годового отчета. Доходы ЦБ составили 588 млрд руб, а расходы впервые в истории превысили 1 трлн руб. В эту сумму входит и передача в бюджет дивидендов от доли владения в госкорпорациях.

Регулятор объясняет убыток тремя основными факторами. Во-первых, в прошлом году в банковском секторе России наблюдался структурный профицит ликвидности — большой объем «лишних» рублевых средств у банков, которые они размещают в ЦБ под процент или на которые скупают его облигации. Обслуживая долг перед банками по этим инструментам, регулятор нарастил свои процентные расходы в 2,6 раза — до 354 млрд руб.

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Второй фактор — поддержка санируемых банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Так, в 2017 году ЦБ записал в расходы увеличение резервов по кредитам и депозитам банков-резидентов на 313 млрд руб. В 2018 году этот показатель выросл до 320 млрд руб.

Третья причина — передача государству дивидендов от Сбербанка. ЦБ владеет 50% плюс одной акцией Сбербанка, и в прошлом году получил как мажоритарный акционер 135,5 млрд руб. дивидендов, вдвое больше, чем в 2017 году (67,8 млрд руб.) Банк России передал эти средства в казну, соответственно, записав себе расходы.

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Убыток за 2018 год оказался чуть ниже, чем за 2017-й, когда ЦБ показал отрицательный финансовый результат в 435,3 млрд руб. Это стало историческим рекордом, до этого в последний раз Банк России фиксировал убыток в 1998 году — около 28 млрд руб. За предыдущий 2016 год ЦБ отчитался о прибыли в размере 43,7 млрд руб.

Автор: Георгий Макаренко
Теги: Банк России, убытки
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