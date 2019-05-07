Центробанк показал почти полтриллиона рублей убытков второй год подряд

С рекордными расходами выше 1 трлн руб. Банк России показал в 2018 году 434,7 млрд убытков. Среди причин регулятор указывает обслуживание своих пассивов, поддержку санируемых банков и передачу бюджету дивидендов Сбербанка

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Убыток Банка России в 2018 году составил 434,7 млрд руб., следует из его годового отчета. Доходы ЦБ составили 588 млрд руб, а расходы впервые в истории превысили 1 трлн руб. В эту сумму входит и передача в бюджет дивидендов от доли владения в госкорпорациях.

Регулятор объясняет убыток тремя основными факторами. Во-первых, в прошлом году в банковском секторе России наблюдался структурный профицит ликвидности — большой объем «лишних» рублевых средств у банков, которые они размещают в ЦБ под процент или на которые скупают его облигации. Обслуживая долг перед банками по этим инструментам, регулятор нарастил свои процентные расходы в 2,6 раза — до 354 млрд руб.

Второй фактор — поддержка санируемых банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Так, в 2017 году ЦБ записал в расходы увеличение резервов по кредитам и депозитам банков-резидентов на 313 млрд руб. В 2018 году этот показатель выросл до 320 млрд руб.

Третья причина — передача государству дивидендов от Сбербанка. ЦБ владеет 50% плюс одной акцией Сбербанка, и в прошлом году получил как мажоритарный акционер 135,5 млрд руб. дивидендов, вдвое больше, чем в 2017 году (67,8 млрд руб.) Банк России передал эти средства в казну, соответственно, записав себе расходы.