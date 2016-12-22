СМИ узнали о готовности Фонда Сороса вложиться в биткоин

Фонд Джорджа Сороса, под управлением которого находится $26 млрд, формально готов к инвестициям в криптовалюты, однако до сих пор не начал активные операции в этом направлении, узнало агентство Bloomberg

Джордж Сорос (Фото: Jason Alden / Bloomberg)

Soros Fund Management дал разрешение куратору направления макроинвестиций фонда Адаму Фишеру на вложения средств в биткоин и другие криптовалюты, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, разрешение было получено несколько месяцев назад, однако к активным инвестициям в этом направлении фонд еще не приступил. Официальный представитель фонда, под управлением которого на сегодняшний день находится $26 млрд долларов, отказался от комментариев.

В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе сам Джордж Сорос назвал криптовалюты «пузырем, не являющимся стабильным средством накопления». При этом миллиардер позитивно оценил блокчейн-технологии. По его словам, в его фонде «Открытое общество» используют такие технологии, чтобы помочь мигрантам общаться со своими семьями и сохранить свои деньги в безопасности.

