Криптобиржа назвала себя шахматной фигурой после блокировки активов в США

Биржа стала шахматной фигурой «в матче Россия — США», заявили в Garantex, и пообещали отстаивать интересы в судах. В США криптобиржу обвинили в отмывании средств, содействии преступным организациям и нарушении санкций

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Российская криптовалютная биржа Garantex категорически отвергает обвинения в отмывании средств и других преступлениях, предъявленные ей властями США. Подобные заявления являются политическими и превращают биржу в шахматную фигуру «в матче Россия — США», заявили РБК в организации.

«Мы считаем эти обвинения политическими и планируем отстаивать свое доброе имя в судах вовлеченных юрисдикций. Сегодня мы стали шахматной фигурой на доске в матче Россия — США», — сказано в сообщении.

В Garantex подчеркнули, что биржа всегда активно сотрудничала с правоохранительными органами России и других стран, в том числе США и государств Евросоюза.

«Мы, как и другие добропорядочные биржи, всегда реагировали на все запросы, поступавшие к нам от правоохранительных органов. Однако, после введения санкций OFAC (Управление по контролю над иностранными активами США. — РБК), правоохранительные органы США и ЕС перестали обращаться к нам с запросами по собственной инициативе. При этом мы всегда были открыты к запросам через Интерпол и линию СБ ООН», — отметили там.

Представитель биржи подчеркнул, что Garantex обращалась к ведущим мировым компаниям отрасли блокчейн-аналитики с предложениями сотрудничества в течение всей истории своего существования, но те отказывались от сотрудничества с ней в том числе по вопросам, находящимся в ведении Совета Безопасности ООН.

Для определения объемов незаконных транзакций через любые мировые биржи используются системы аналитики блокчейна (AML-системы), отметил представитель Garantex.

«Для них характерна так называемая ретроспективная разметка: адрес на блокчейне может быть размечен такими системами как «грязный» спустя время после совершения транзакции. В связи с этой особенностью разметки существует широкое поле для применения правоохранительными органами двойных стандартов: ретроспективно размеченные транзакции «своих» бирж определяются как нормальная бизнес-практика, в то время как для «чужих» бирж они могут быть трактованы как проведение криминальных транзакций», — заявили в компании.

6 марта Garantex сообщила, что Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, заблокировал криптовалюту на кошельках биржи на сумму 2,5 млрд руб. На следующий день американское Министерство юстиции и Секретная служба США объявили о конфискации доменов Garantex и заморозке ее активов на $26 млн в рамках международной операции, проведенной совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии. Вашингтон обвинил платформу в отмывании денег, содействии преступным организациям и нарушении санкционного режима.

В рамках расследования Минюст США предъявил обвинения двум администраторам биржи — 46-летнему Алексею Бесчокову (гражданину Литвы, проживающему в России) и 40-летнему Александру Мире Серде (гражданину России, проживающему в ОАЭ). Они обвиняются в заговоре с целью отмывания денег, а Бесчоков дополнительно — в нарушении санкционного законодательства США и управлении незарегистрированным платежным сервисом.

Следствие утверждает, что обвиняемые знали об использовании Garantex для отмывания преступных доходов и скрывали следы этих операций. В частности, по версии Минюста США, биржа не предоставила российским правоохранительным органам полную информацию об аккаунте, зарегистрированном на имя Миры Серды, хотя в аналогичных случаях передавала данные по другим пользователям.

Garantex находится под санкциями США с апреля 2022 года. Американский Минюст полагает, что Бесчоков и его сообщники продолжили работу биржи, несмотря на запреты. Их действия включали перераспределение криптовалютных кошельков для сокрытия транзакций и привлечение американских пользователей, что, по мнению следствия, было нарушением санкционного режима.

Бесчокову и Мире Серде грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Бесчоков также может получить еще 20 лет за нарушение санкций и пять лет за ведение незарегистрированного платежного бизнеса.