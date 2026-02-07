 Перейти к основному контенту
0

WSJ рассказала о недоумении рынка из-за наступления «криптозимы»

WSJ: участники рынка не понимают причины обвала биткоина и прихода «криптозимы»
Аналитики разошлись во мнениях о причине обвала биткоина. Одни назвали таковой желание инвесторов зафиксировать прибыль, другие — законодательное регулирование в США, смену главы ФРС и внимание к иным спекулятивным рынкам
Биткоин/Доллар BTC/USD $69 149,000 -1,45% Купить
Ethereum/Доллар ETH/USD $2 037,000 -1,05% Купить
Фото: Alessia Pierdomenico / Shutterstock
Фото: Alessia Pierdomenico / Shutterstock

Участники крипторынка, в том числе из числа «вечных оптимистов», не уверены в причинах недавнего обвала биткоина и наступления «криптозимы», сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на криптоинвесторов. Часть аналитиков при этом убеждена, что наступившее охлаждение пройдет быстрее, чем в предыдущих случаях.

Обвал биткоина заставил многих крупных участников рынка — в том числе Энтони Помплиано («Помп»), Майкла Новограца («Ново») и Энтони Скарамуччи («Муч») искать ответ на вопрос, в чем заключались причины потери стоимости основной криптовалюты, пишет издание.

Энтони Помплиано — сооснователь Morgan Creek Digital, один из самых активных сторонников биткоина. Ведет подкаст The Pomp Podcast. Известен своими «бычьими» лозунгами в X, такими как «Long Bitcoin, Short the Bankers» («Ставь на биткоин, играй против банкиров!»).

Майкл Новограц — миллиардер, основатель и главный исполнительный директор криптоинвестиционной компании Galaxy Digital. В прошлом — партнер в Goldman Sachs и менеджер хедж-фонда Fortress. Один из самых известных сторонников криптовалют и инвесторов в эти активы.

Энтони Скарамуччи — основатель инвестиционной компании SkyBridge Capital. В течение всего десяти дней в июле 2017-го занимал пост директора по коммуникациям в Белом доме при президенте США Дональде Трампе. Его фонд SkyBridge активно инвестирует в биткоин и блокчейн-проекты. Часто выступает на телевидении, в частности, телеканале CNBC, как сторонник цифровых активов.

Курс биткоина упал на 10% за день
Финансы
Фото:Chris McGrath / Getty Images

На неделе биткоин упал до $60 122 на минимуме, снизившись на 47,6% по сравнению со своим историческим максимумом в $126 273 за единицу, достигнутым в октябре. Недельный обвал достиг почти 20%. Сейчас стоимость криптовалюты составляет чуть более $68 тыс. Другая валюта — Ethereum — упала до $1775,8 на минимуме, потеряв порядка 60% от своего прошлогоднего максимума и около 25% за неделю. Текущая цена — $2010 за единицу. С 6 февраля обе валюты вновь перешли к росту.

Опрошенные WSJ участники рынка высказали разные теории, объясняющие распродажу криптовалюты и ее обвал.

Однако, как заявил Новограц, «никаких неопровержимых доказательств» так и не было найдено. Помплиано со своей стороны отметил «панику» на рынке на фоне обрушения биткоина.

«Я действительно не думал, что мы когда-нибудь снова увидим шестерку в начале цены биткоина», — сказал WSJ Кори Клиппстен, генеральный директор компании Swan Bitcoin, предоставляющей финансовые услуги, связанные с этим активом.

Энтони Скарамуччи также указал на отсутствие единого мнения на крипторынке. «Если вы спросите пять экспертов, вы получите пять разных объяснений», — сказал он WSJ.

Помплиано объяснил происходящее тем, что у инвесторов кроме криптовалюты теперь есть множество других областей, где можно спекулировать на стоимости активов. Среди них — рынки прогнозов (prediction market), золото, серебро, искусственный интеллект и так называемые мем-активы.

Некоторые инвесторы, как пишет WSJ, также сочли, что попытки Уолл-стрит извлечь выгоду из популярности криптовалют, запуская все больше биржевых фондов и финансовых инструментов, связанных с популярными токенами, снизили привлекательность биткоина как дефицитного актива.

Другие инвесторы заподозрили, что потенциальное назначение Кевина Уорша, который считается сторонником жесткой политики относительно ключевой ставки, следующим главой Федеральной резервной системы (ФРС) США, может способствовать снижению цен на криптовалюты. Некоторые участники рынка связали обвал с законодательной деятельностью администрации США в сфере криптовалют.

Новограц и некоторые другие инвесторы также предположили, что распродажа биткоина перед его обвалом была в основном вызвана стремлением участников рынка зафиксировать прибыль, полученную в период роста цифровых токенов.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

