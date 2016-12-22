Почта Банк предупредил о предлагающих социальную помощь мошенниках

От имени Пенсионного фонда и самой кредитной организации злоумышленники предлагали достигшим 40 лет гражданам по 5 тыс. руб. соцподдержки, требуя от них взамен личные данные и сведения о банковских картах

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В социальных сетях и мессенджерах прошла новая серия попыток мошеннической деятельности: под видом Пенсионного фонда и Почта Банка злоумышленники заманивают достигших 40 лет граждан выплатами компенсаций в размере 5 тыс. руб. якобы по программе социальной поддержки населения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Почта Банка.

Данная информация не соответствует действительности: скорее всего, это действия мошенников, которые таким образом пытаются получить персональные данные и данные карт пользователей, рассказали в кредитной организации.

Мошенники представляются либо друзьями конкретного человека, отсылая ему сообщения со взломанных аккаунтов реальных людей, которые есть в списке друзей потенциальной жертвы, либо сотрудниками Пенсионного фонда или банка. Своими действиями злоумышленники пытаются получить персональные данные, в том числе данные карт пользователей.

Почта Банк предостерег своих клиентов и других граждан от разглашения данных их банковских карт, а именно — номера, срока действия и кода безопасности, указанного на обороте (CVV).

Какой ущерб понесли граждане, ставшие жертвами мошенников, и сам банк, не уточняется.

В конце ноября Сбербанк заявил, что ему удалось спасти от хакеров 32 млрд руб. своих вкладчиков. Киберпреступники, используя методы социальной инженерии, пытались получить несанкционированный доступ к деньгам, играя на слабостях пользователей. Одной из наиболее распространенных ловушек стали сайты бесплатных объявлений. Спасти деньги клиентов Сбербанка удалось благодаря система фрод-мониторинга (от англ. fraud — мошенничество).