ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,52 66,46 EUR Нал. 76,77 75,60 USD Бирж. 66,97 +0,40 EUR Бирж. 76,33 +0,80 USD ЦБ. 66,74 -0,09 EUR ЦБ. 75,61 -0,10 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 3692,10 -200,70 IMOEX 2407,23 -1,57% RTSI 1132,48 -1,78% Brent 59,60 -5,14% DJIA 24592,64 -1,74% Nasdaq 7040,77 -1,64%
Почта Банк предупредил о предлагающих социальную помощь мошенниках
Лента новостей
В США назвали номинантов на премию «Золотой глобус» 18:11, Общество Лидеры ЕАЭС договорились о создании общих рынков нефти и газа 18:10, Политика Сбербанк купил 10% «Уралкалия» у однокурсника совладельца «Уралхима» 18:10, Бизнес Bitcoin SV вырос еще на 23%: цена почти сравнялась с Bitcoin Cash 17:57, Крипто Жителей проблемных регионов оградят от ОСАГО случайных страховщиков 17:56, Финансы Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 17:53, РБК и Huawei Лукашенко допустил назначение генсеком ОДКБ представителя Белоруссии 17:50, Политика Прокуратура проверит Ozon.ru из-за торговли лекарствами 17:49, Бизнес Лукашенко пообещал расставить точки над «i» на встрече с Путиным 17:49, Политика S7 Space разрешили разрабатывать космическую технику 17:33, Бизнес Поставившему памятник Ивану Грозному экс-губернатору нашли новую работу 17:28, Политика Из-за протестов во Франции отложили несколько футбольных матчей 17:18, Политика Криптовалюта Ethereum обновила годовой минимум 17:17, Крипто 5 модных трендов этого сезона 17:10, РБК Pink и KUPIVIP.RU У губернаторов появится «строительный» KPI 16:56, Бизнес Медведев пообещал рост реальных доходов по итогам 2018 года 16:50, Экономика Как опыт Хогвартса пригодился лицею в Красноярске 16:44, Стиль Госдума лишила неприкосновенности депутата от «Справедливой России» 16:44, Политика Александр Зубков обвинил ОКР в отказе защищать своих спортсменов 16:43, Спорт Глава исполкома президентского движения перейдет в полпредство ЦФО 16:37, Политика Блумберг продаст Bloomberg в случае участия в выборах президента США 16:27, Бизнес Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 16:26, РБК и EXMO Кто виноват в падении курса биткоина: майнеры продают криптовалюту 16:17, Крипто Почта Банк предупредил о предлагающих социальную помощь мошенниках 16:07, Финансы Кабмин разрешил больным ВИЧ и гепатитом C усыновлять детей 16:07, Общество В Раде одобрили стрельбу без предупреждения при атаках на корабли Украины 16:00, Политика Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 16:00, РБК, Jardin и Greenfield Путин назначил Рогозина спецпредставителем по сотрудничеству в космосе 15:59, Политика
Почта Банк предупредил о предлагающих социальную помощь мошенниках
Финансы, 16:07
0
Почта Банк предупредил о предлагающих социальную помощь мошенниках
От имени Пенсионного фонда и самой кредитной организации злоумышленники предлагали достигшим 40 лет гражданам по 5 тыс. руб. соцподдержки, требуя от них взамен личные данные и сведения о банковских картах
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В социальных сетях и мессенджерах прошла новая серия попыток мошеннической деятельности: под видом Пенсионного фонда и Почта Банка злоумышленники заманивают достигших 40 лет граждан выплатами компенсаций в размере 5 тыс. руб. якобы по программе социальной поддержки населения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Почта Банка.

Данная информация не соответствует действительности: скорее всего, это действия мошенников, которые таким образом пытаются получить персональные данные и данные карт пользователей, рассказали в кредитной организации.

Мошенники представляются либо друзьями конкретного человека, отсылая ему сообщения со взломанных аккаунтов реальных людей, которые есть в списке друзей потенциальной жертвы, либо сотрудниками Пенсионного фонда или банка. Своими действиями злоумышленники пытаются получить персональные данные, в том числе данные карт пользователей.

Почта Банк предостерег своих клиентов и других граждан от разглашения данных их банковских карт, а именно — номера, срока действия и кода безопасности, указанного на обороте (CVV).

Какой ущерб понесли граждане, ставшие жертвами мошенников, и сам банк, не уточняется.

Сбербанк отчитался о спасении от хакеров ₽32 млрд вкладчиков
Финансы

В конце ноября Сбербанк заявил, что ему удалось спасти от хакеров 32 млрд руб. своих вкладчиков. Киберпреступники, используя методы социальной инженерии, пытались получить несанкционированный доступ к деньгам, играя на слабостях пользователей. Одной из наиболее распространенных ловушек стали сайты бесплатных объявлений. Спасти деньги клиентов Сбербанка удалось благодаря система фрод-мониторинга (от англ. fraud — мошенничество).

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Литова.
Теги: Почта Банк , Пенсионный фонд России , мошенники
Главное
Сбербанк купил 10% «Уралкалия» у однокурсника совладельца «Уралхима» Бизнес
Материалы по теме
Жителя Барнаула в США обвинили в мошенничестве и отмывании денег Политика
В Болгарии по запросу США задержали россиянина за кибермошенничество Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter