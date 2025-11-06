 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

Минфин в ноябре продаст валюты и золота на 100 млн руб.

На фоне ожидаемого недополучения нефтегазовых доходов Минфин пятый месяц подряд будет продавать валюту и золото. Но по сравнению с предыдущим месяцем объемы операций сократятся в шесть раз
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство финансов в ноябре и начале декабря в рамках исполнения бюджетного правила будет продавать валюту и золота на 100 млн руб., говорится в сообщении ведомства. Это будет пятый месяц подряд, когда министерство продает золото и валюту. Но по сравнению с октябрем продажи валюты и золота со стороны министерства сократятся в шесть раз.

«Совокупный объем средств от продажи ранее приобретенной иностранной валюты и золота составит 2,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 10 ноября 2025 года по 4 декабря 2025 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 0,1 млрд руб.», — говорится в сообщении министерства.

Продажи связаны с тем, что в ноябре ожидается недополучение дополнительных нефтегазовых доходов. По прогнозу министерства, недополучение может составить 48 млрд руб.

При этом по итогам октября доходы оказались лучше ожиданий ведомства. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема таких доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов составило плюс 45,3 млрд руб., оценили в министерстве.

«Основной фактор — положительное отклонение демпфирующей составляющей в результате превышения биржевыми ценами на моторное топливо предельно допустимого отклонения от их установленных значений. Такой эффект носит разовый характер с учетом проектируемых изменений законодательства, планируемых к распространению в том числе на правоотношения, возникшие в отчетном периоде (с 1 сентября 2025 года), что потребует пересчета сумм возмещения», — пояснили в Минфине.

В Минфине описали эффекты для бюджета от мер поддержки рынка бензина
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Минфин будет продавать валюту и золото пятый месяц подряд. Но в октябре продажи будут минимальными за этот период. Больше всего валюты и золота — на 1,4 млрд руб. в день — министерство продавало в сентябре 2025 года.

Банк России будет зеркалировать операции Минфина на внутреннем рынке, то есть продавать валюту (юани) на 100 млн руб. в день. Дополнительно к этому регулятор будет проводить и собственные операции по продаже валюты на 8,94 млрд руб. в день. Таким образом, совокупный объем продаж валюты на внутреннем рынке со стороны ЦБ составит 9,04 млрд руб. в день.

