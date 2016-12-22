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Россияне стали меньше жаловаться на НПФ
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Россияне стали меньше жаловаться на НПФ
Финансы, 15:32
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Россияне стали меньше жаловаться на НПФ
Число жалоб в ЦБ на негосударственные пенсионные фонды в 2018 году упало более чем вдвое. Причина — запрет на прием заявлений о смене фонда через удостоверяющие центры, ставшие главным каналом для махинаций с переводом накоплений
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Банк России зафиксировал снижение недовольства граждан деятельностью негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Если в январе—июне 2017 года в ЦБ поступило 4,9 тыс. жалоб на фонды, то за первые шесть месяцев этого года только 2,1 тыс. жалоб — в 2,3 раза меньше, рассказали РБК в пресс-службе регулятора. Россиян по-прежнему главным образом возмущает незаконный перевод пенсионных накоплений от одного НПФ к другому или, наоборот, блокирование такого перевода.

В ЦБ снижение количества заявлений объясняют активным информированием граждан об эффективных способах защиты своих прав и плотной работой с НПФ, направленной на защиту их клиентов. Еще одна причина — это закрытие в середине 2017 года такого канала приема заявлений о смене НПФ, как удостоверяющие центры, отметили в пресс-службе Банка России.

С 2014 года граждане имели право подавать заявления о переводе пенсионных накоплений из одного НПФ на другой, из Пенсионного фонда России (ПФР) в НПФ и из НПФ в ПФР через удостоверяющие центры (УЦ), где обращения заверялись электронной подписью. Это был самый популярный канал передачи таких обращений.

Но по итогам переходной кампании 2016 года выяснилось, что мошенники стали массово использовать УЦ для недобросовестных переводов накоплений от одного НПФ к другому. С одной стороны, появились ложные заявления клиентов о переводе средств в какой-либо НПФ, с другой — электронная подпись граждан использовалась вторично для того, чтобы заблокировать реальное заявление о переводе средств и оставить деньги в прежнем НПФ. Дело в том, что ПФР рассматривал только последнее по времени заявление от граждан, оставляя без внимания предыдущее, и сфальсифицированное второе заявление позволяло сделать реальное заявление недействительным. Из-за наплыва жалоб ПФР перестал принимать заявления через удостоверяющие центры. Уже в этом году для прекращения практики блокирования реальных заявлений россиян о переводе накоплений были внесены и законодательные изменения.

Прекращение приема заявлений через УЦ — основная причина снижения жалоб в 2018 году, говорят эксперты. «Закрылась возможность подавать заявления через удостоверяющие центры, и число незаконных переходов из одного НПФ в другой снизилось. Поэтому и количество жалоб на фонды сократилось», — уверен директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства АКРА Юрий Ногин. Эксперт говорит, что политика ЦБ в отношении НПФ позволит в перспективе снизить количество недовольных до минимума. Однако, по его словам, это постепенный процесс.

2,1 тыс. заявлений — это незначительное количество на фоне 37-миллионной клиентской базы НПФ, утверждает управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Однако, по его словам, из-за того, что некоторые НПФ продолжают незаконно переводить пенсионные накопления граждан, снижать недовольство россиян работой фондов и дальше будет непросто.​

Автор: Анастасия Князева.
Теги: ЦБ России , Негосударственные пенсионные фонды
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