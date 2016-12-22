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«Ведомости» узнали возможную комиссию при переводе денег по телефону
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«Ведомости» узнали возможную комиссию при переводе денег по телефону
Финансы, 06:26
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«Ведомости» узнали возможную комиссию при переводе денег по телефону
Комиссия в Системе быстрых платежей, которая поможет переводить деньги на счета любых банков, может оказаться меньше, чем при переводах по банковским картам, узнала газета «Ведомости»
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В Системе быстрых платежей банки будут сами устанавливать комиссию для клиентов за переводы, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с планами ассоциации «Финтех», отвечающей за новые технологические решения на финансовом рынке.

Банки будут платить ЦБ за перевод фиксированную сумму, которая будет делиться между банком отправителя и банком получателя денег. По данным газеты, есть предложение установить комиссию за переводы в Системе быстрых платежей в размере 8 руб. за операцию.

Через Систему быстрых переводов деньги можно будет переводить по номеру телефона получателя, средства будут приходить почти мгновенно. В дальнейшем с помощью СБП можно будет расплачиваться с юрлицами и госорганами. Оператором и расчетным центром системы станет Центробанк, СБП должна заработать в январе 2019 года.

Главный операционный директор Альфа-банка Мария Шевченко передала газете через пресс-службу, что идея СБП заключается в том, чтобы сделать ее дешевле для банковских клиентов, чем карточные переводы. В то же время СБП будет брать комиссию и с получателя средств, что не распространено при карточных переводах. Альфа-банк, по ее словам, будет предлагать брать комиссию только с банка-отправителя. Вице-президент ВТБ Иван Пятков заявил газете, что пока что тарифы только прорабатываются.

О процессе создания СБП совместно с ассоциаций «Финтех» Банк России отчитывался в своем июньском докладе. «Эта инициатива быстрых платежей означает, что если у меня есть счет в одном банке, а продукты покупаются в другом банке, я не должен переживать по поводу того, что банк эти деньги не отдаст», — объяснял ранее зампред ЦБ Сергей Швецов. Сейчас переводить деньги по номеру телефона могут клиенты Сбербанка. Пока что к его системе подключился только Тинькофф Банк.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: СБП
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