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ЦБ пообещал выпустить монету в ₽1/2 при выходе России в полуфинал ЧМ
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ЦБ пообещал выпустить монету в ₽1/2 при выходе России в полуфинал ЧМ
ЧМ-2018, 15:51
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ЦБ пообещал выпустить монету в ₽1/2 при выходе России в полуфинал ЧМ
«Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 руб. Болеем за наших!» — объявил ЦБ в своем официальном Twitter. В пресс-службе регулятора РБК подтвердили серьезность этого намерения
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банк России пообещал выпустить монету номиналом 1/2 руб., если сборная России сможет победить сборную Хорватии и выйдет в полуфинал чемпионата мира по футболу. Сообщение об этом размещено в официальном Twitter регулятора.

«Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 руб. Болеем за наших!» — объявил ЦБ.

В ответ на уточняющий запрос РБК в Центробанке подтвердили серьезность намерений по выпуску монеты номиналом в 1/2 руб.

«Да, это так ​— при условии победы нашей сборной в 1/4 ЧМ​», — сообщили в пресс-службе регулятора РБК. Других подробностей в ЦБ не раскрыли, но подчеркнули, что «принципиальное решение» на этот счет принято.

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В субботу, 7 июля, в Сочи состоится игра сборной России и сборной Хорватии, победитель которой выйдет в полуфинал мирового первенства по футболу.

По данным ВЦИОМа, в победу российской сборной верят более половины россиян — 56%. Еще 10% опрошенных заявили, что матч окончится вничью, а 15% респондентов ответили, что победу одержит сборная Хорватии. Почти пятая часть участников опроса (19%) не смогла определиться с ответом.

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В воскресенье, 1 июля, сборная Россия обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал первенства мира. Исход игры решила серия пенальти, во время которой вратарь Игорь Акинфеев смог отразить два удара соперников.

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Авторы: Наталья Демченко, Георгий Перемитин.
Теги: Банк России , ЧМ по футболу — 2018
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