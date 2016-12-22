ЦБ пообещал выпустить монету в ₽1/2 при выходе России в полуфинал ЧМ

Банк России пообещал выпустить монету номиналом 1/2 руб., если сборная России сможет победить сборную Хорватии и выйдет в полуфинал чемпионата мира по футболу. Сообщение об этом размещено в официальном Twitter регулятора.
«Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 руб. Болеем за наших!» — объявил ЦБ.
В ответ на уточняющий запрос РБК в Центробанке подтвердили серьезность намерений по выпуску монеты номиналом в 1/2 руб.
«Да, это так — при условии победы нашей сборной в 1/4 ЧМ», — сообщили в пресс-службе регулятора РБК. Других подробностей в ЦБ не раскрыли, но подчеркнули, что «принципиальное решение» на этот счет принято.
В субботу, 7 июля, в Сочи состоится игра сборной России и сборной Хорватии, победитель которой выйдет в полуфинал мирового первенства по футболу.
По данным ВЦИОМа, в победу российской сборной верят более половины россиян — 56%. Еще 10% опрошенных заявили, что матч окончится вничью, а 15% респондентов ответили, что победу одержит сборная Хорватии. Почти пятая часть участников опроса (19%) не смогла определиться с ответом.
В воскресенье, 1 июля, сборная Россия обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал первенства мира. Исход игры решила серия пенальти, во время которой вратарь Игорь Акинфеев смог отразить два удара соперников.