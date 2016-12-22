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Путин попросил Бобана и ван Бастена дать прогноз о победителе ЧМ-2018
ЧМ-2018, 14:06
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Путин попросил Бобана и ван Бастена дать прогноз о победителе ЧМ-2018

Владимир Путин во время встречи с легендами мирового футбола в Кремле в шутку предложил им дать свой прогноз по поводу того, кто выйдет в финал чемпионата, сообщает Кремль.

«Вы, эксперты мирового класса, может быть, когда пресса уйдет, со мной поделитесь тем, кто, по вашему мнению, будет обладателем кубка в этом году», — предложил российский лидер.

Путин также отметил, что турнир в России проходит «на высокой ноте», и добавил, что, хотя сам не является специалистом, но любит эту игру. По мнению главы государства, интересной футбол делает непредсказуемость, что и привлекает миллионы людей.

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Президент также рассказал, что после чемпионата в России создадут план по использованию инфраструктуры, созданной для турнира, чтобы это способствовало развитию физической культуры в стране.

На встречу с президентом в Кремле были приглашены игроки национальных сборных, принимающих участие в чемпионате мира по футболу, и звезды, которые не участвовали в этом первенстве.

В частности, на нее были приглашены лучший игрок чемпионата мира по футболу 2010 года в составе сборной Уругвая Диего Форлан, чемпион Европы 1988 года, голландец Марко ван Бастен, шестикратный победитель чемпионата Англии по футболу, победитель Лиги чемпионов 2008 года Рио Фердинанд, а также чемпион Европы 1992 года в составе сборной Дании Петер Шмейхель, обладатель Кубка УЕФА 2007 года среди женщин Александра Скотт, призер ЧМ-1998 года в составе сборной Хорватии Звонимир Бобан и другие.

Теги: Владимир Путин , Чемпионат мира по футболу - 2018 , прогноз
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