Рядом с Москвой и Петербургом: где чаще берут льготную ипотеку

В Москве и Петербурге за год спрос на выдачу льготной ипотеки под 8% снизился, при этом в прилегающих к ним областях — Московской и Ленинградской — он вырос. Очень сильный прирост показала Ленинградская область — 146,4% (там подали за первый квартал 2024 года 8678 заявок на выдачу кредитов), в Московской области рост интереса ниже — на 20,6% (с начала года там подали 24831 заявку). При этом в лидерах по общему числу заявок остается Москва (33480 заявок, падение — 32,3%).