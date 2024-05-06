Рядом с Москвой и Петербургом: где чаще берут льготную ипотеку
В Москве и Петербурге за год спрос на выдачу льготной ипотеки под 8% снизился, при этом в прилегающих к ним областях — Московской и Ленинградской — он вырос. Очень сильный прирост показала Ленинградская область — 146,4% (там подали за первый квартал 2024 года 8678 заявок на выдачу кредитов), в Московской области рост интереса ниже — на 20,6% (с начала года там подали 24831 заявку). При этом в лидерах по общему числу заявок остается Москва (33480 заявок, падение — 32,3%).
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