ЦБ исключил из реестра компанию из топ-5 в сегменте займов «до зарплаты»

Компанию «Киберлендинг» исключили из реестра МФО Центробанка за многочисленные нарушения, например, при составлении кредитных договоров с заемщиками или при подаче финансовой отчетности

Здание Центробанка России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Из реестра микрофинансовых организаций (МФО) Центробанка исключена компания «Киберлендинг», следует из данных по реестру на 5 мая. Организацию исключили двумя днями ранее.

Как указывает регулятор, компанию исключили по нескольким причинам:

предоставление отчетов с нарушением требований;

непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, или представление ее с нарушениями;

начисление заемщикам по потребительским кредитам после возникновения просрочки неустойки на погашенную часть долга;

расчет стоимости кредитов и сопутствующих параметров при оформлении договоров с нарушениями требований, в том числе касательно среднемесячных платежей;

неуведомление ЦБ о смене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;

отсутствие официального сайта в российской доменной зоне и т.д.

«Коммерсантъ» отмечает, что «Киберлендинг» входил в топ-5 игроков сегмента займов «до зарплаты». Компания сообщила газете, что за последние годы снизила количество поступающих от заемщиков жалоб на 37%. Она больше не выдает новые займы.

По данным ЦБ, лицензию компании выдали в 2018 году, она была зарегистрирована в Татарстане. Ее официальным сайтом назван cash-u.com.

К концу 2022 года в России насчитывалось 17,3 млн человек с действующими микрозаймами. Это следовало из расчетов СРО «МиР» — крупнейшего объединения на рынке МФО, которые изучил РБК. За год клиентская база микрофинансистов увеличилась на 3,1 млн заемщиков, или на 21,9%. Больший прирост был годом ранее (на 47,3%), однако в 2022-м он оказался выше, чем в первый год пандемии (тогда было увеличение на 9,5%).