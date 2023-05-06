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Финансы ,  
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ЦБ исключил из реестра компанию из топ-5 в сегменте займов «до зарплаты»

ЦБ исключил из реестра МФО компанию «Киберлендинг» из топ-5 сегмента займов «до зарплаты»
Компанию «Киберлендинг» исключили из реестра МФО Центробанка за многочисленные нарушения, например, при составлении кредитных договоров с заемщиками или при подаче финансовой отчетности
Здание Центробанка России
Здание Центробанка России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Из реестра микрофинансовых организаций (МФО) Центробанка исключена компания «Киберлендинг», следует из данных по реестру на 5 мая. Организацию исключили двумя днями ранее.

Как указывает регулятор, компанию исключили по нескольким причинам:

  • предоставление отчетов с нарушением требований;
  • непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, или представление ее с нарушениями;
  • начисление заемщикам по потребительским кредитам после возникновения просрочки неустойки на погашенную часть долга;
  • расчет стоимости кредитов и сопутствующих параметров при оформлении договоров с нарушениями требований, в том числе касательно среднемесячных платежей;
  • неуведомление ЦБ о смене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
  • отсутствие официального сайта в российской доменной зоне и т.д.

«Коммерсантъ» отмечает, что «Киберлендинг» входил в топ-5 игроков сегмента займов «до зарплаты». Компания сообщила газете, что за последние годы снизила количество поступающих от заемщиков жалоб на 37%. Она больше не выдает новые займы.

По данным ЦБ, лицензию компании выдали в 2018 году, она была зарегистрирована в Татарстане. Ее официальным сайтом назван cash-u.com.

К концу 2022 года в России насчитывалось 17,3 млн человек с действующими микрозаймами. Это следовало из расчетов СРО «МиР» — крупнейшего объединения на рынке МФО, которые изучил РБК. За год клиентская база микрофинансистов увеличилась на 3,1 млн заемщиков, или на 21,9%. Больший прирост был годом ранее (на 47,3%), однако в 2022-м он оказался выше, чем в первый год пандемии (тогда было увеличение на 9,5%).

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