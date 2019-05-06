ВТБ установил в московском метро более 700 турникетов с оплатой картами

Банк ВТБ оснастил как минимум два турникета на каждой станции московского метро оборудованием для оплаты проезда банковскими картами, рассказал РБК вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. Сейчас в подземке, по его словам, установлено 710 таких турникетов на 224 станциях метро, на некоторых станциях действует по три турникета, а на некоторых (с двумя входами) — по четыре.

ВТБ завершил первый этап проекта модернизации турникетов Московского метрополитена, подчеркнул Киричек.

В марте департамент транспорта Москвы сообщал, что в метро действует 550 турникетов для оплаты проезда картами.

Банк выиграл тендер на обеспечение бесконтактной оплаты проезда на всех станциях московского метро в июле 2018 года. До конца действия контракта, который завершится в 2021 году, ВТБ должен обеспечить прием банковских карт и смартфонов еще на 338 турникетах. В итоге банковские карты для оплаты проезда должны будут принимать по два устройства в каждой линейке турникетов на всех станциях метро.

Помимо ВТБ в тендере участвовал еще один госбанк — Сбербанк, который на тот момент обеспечивал прием банковских карт на 40 станциях московского метро. После проигрыша он демонтировал свое оборудование. Цена контракта составила 50 млн руб. при начальной (максимальной) цене тендера в 88,9 млн руб.