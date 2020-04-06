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Сбербанк изменил правила закрытия вкладов

По депозитам в Сбербанке, срок которых истекает в объявленные нерабочими дни, проценты продолжат начисляться по старым условиям до начала мая. Банк ввел такие меры, чтобы клиенты лишний раз не ходили в отделения
Сбербанк SBER ₽186,92 +0,69% Купить
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вклады в Сбербанке, срок которых истекает в период с 30 марта по 5 мая, будут автоматически продлены только 6 мая, в первый рабочий день после нерабочего апреля и майских праздников, сообщил РБК представитель Сбербанка. В это время проценты по депозитам будут начисляться по тем ставкам, которые изначально были прописаны в договоре. Условия затрагивают и промовклады, уточнили в банке.

«Мы предусмотрели подобный порядок действий в связи с тем, что в дату завершения срока действия договора по вкладу многие клиенты идут в отделения для его переоформления. Предложенное решение позволит нашим клиентам оставаться дома в течение нерабочих дней, объявленных президентом, и при этом продолжать получать выгодные условия по вкладам», — заявили в Сбербанке.

В начале апреля клиенты Сбербанка на портале banki.ru пожаловались (1, 2, 3) на невыплату итоговых процентов в период с 30 марта по 3 апреля. Речь идет о тех депозитах, чей срок истекал на первой неделе, объявленной в России нерабочей.

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Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день. Из-за пандемии коронавируса нерабочие дни в России продлены до 30 апреля, первый рабочий день наступит уже после майских праздников — 6 мая.

Однако в комментарии РБК представитель Сбербанка сообщил, что «если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, но не дожидаясь 6 мая, то смогут сделать это без ограничений в любой день в «Сбербанк Онлайн» или в отделении банка в соответствии с графиком работы». Проценты по вкладу будут начислены за все дни до даты закрытия, добавил он.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: Сбербанк, вклады, коронавирус, банки
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