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Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 суток
Речь идет о случаях, когда банковский счет используют для финансирования террористической или экстремисткой деятельности, а также для проведения публичных мероприятий с нарушением установленного порядка
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 суток. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Соответствующие полномочия предлагается дать ограниченной категории должностных лиц, в которую будут включены руководители и заместители федеральных органов исполнительной власти (ФСБ, МВД, Росфинмониторинг), так и заместители территориальных органов.

Приостановка операций, возможна «в случаях, не терпящих отлагательства и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений» о том, что банковский счет или электронные средства платежа используют для финансирования:

  • Террористической деятельности
  • Экстремисткой деятельности
  • Организации и (или) проведения публичных мероприятий с нарушением установленного порядка
  • В целях незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ или их аналогов

При этом, в течение 24 часов после того, как было принято решение о приостановке операций, об этом нужно будет уведомить генпрокурора или его заместителей. Генпрокуратура сможет опротестовать решение о приостановке счета. «Срок рассмотрения такого протеста составляет 48 часов», — говорится в документе.

Законопроектом также предлагается выплачивать ежемесячное пособие «в целях обеспечения жизнедеятельности» тем лицам, чьи операции по счетам или электронным средствам платежа были приостановлены. Размер пособия не должен быть выше прожиточного минимума, при его назначении будут учитываться также члены семьи, не имеющие собственных источников доходов. При этом выплачивать пособие будут за счет средств, находящихся на счету, операции по которому были приостановлены.

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В Росфинмониторинге отметили, что при разработке законопроекта использовали информацию правоохранительных органов о схемах совершения противоправных действий, пресечь которые по действующему законодательству невозможно.

Это обусловлено тем, что счета или электронные средства платежа в большинстве случаев используются преступниками небольшой промежуток времени, при этом они открыты на подставных лиц или же с помощью процедур, не требующих идентификации владельцев, добавили в ведомстве и пояснили, что первоначальная блокировка таких счетов через суд неэффективна.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Росфинмониторинг
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