Российские экспортеры резко сократили продажи валюты на внутреннем рынке

В конце 2025 года чистые продажи валюты экспортерами в России рухнули почти на треть, до $4,7 млрд, сообщил ЦБ. Регулятор связал это с падением цен на нефть. В январе объемы продаж подросли, преодолев планку $5 млрд
Фото: New Africa / Shutterstock
Фото: New Africa / Shutterstock

В декабре 2025 года чистые продажи валюты (разница между объемами продажи и покупки) со стороны экспортеров на внутреннем рынке составили $4,7 млрд — это самое низкое значение как минимум с января 2023 года, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России. Речь идет о сделках 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров, данные которых отслеживает ЦБ.

По сравнению с ноябрем объем конверсионных сделок таких экспортеров упал на 32% «на фоне снижения цен на нефть и сокращения объемов продаж рядом компаний, аккумулировавших в предыдущем месяце рублевую ликвидность для выплат купонного дохода по облигациям», говорится в обзоре регулятора.

По данным Минэкономразвития, цена нефти марки Urals по итогам ноября 2025 года составила $45 за баррель (-16% месяц к месяцу). По данным за декабрь, средний уровень цен нефти марки Urals опустился до $39 за баррель (-13% месяц к месяцу).

Если смотреть на данные ежемесячных продаж валюты экспортерами за последние три года, то до этого локальный минимум фиксировался в сентябре 2025 года: тогда за месяц компании продали валюту на $4,9 млрд против $6,2 млрд руб. месяцем ранее.

В январе 2026 года чистые продажи валюты экспортерами выросли по сравнению с декабрьскими минимумами, следует из данных ЦБ.

«Чистые продажи рассматриваемых компаний составили $5,1 млрд, увеличившись на 10% месяц к месяцу. Среднедневные чистые продажи увеличились на 61% и составили $342 млн на фоне меньшего, чем в декабре, количества рабочих дней», — говорится в обзоре регулятора.

За этот период средняя цена нефти сорта Urals составила $40,95 за баррель, следует из данных Минэкономразвития. Для сравнения в январе 2025 года экспортеры продавали почти в два раза больше валюты — на $9,9 млрд за месяц, следует из ранее опубликованных данных. Баррель Urals тогда стоил $67,66.

В октябре 2025 года США ввели санкции в отношении двух крупнейших российских нефтяных экспортеров — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. На этом фоне к середине ноября экспортные цены на российскую нефть снизились до $40 за баррель и ниже, а отгрузки российской нефти и конденсата морем в ноябре сократились на 20% по сравнению с октябрем (данные Vortexa).

Сразу после санкций наблюдалось снижение валютной выручки экспортеров и наращивание ими чистых продаж валюты, писал РБК. Чистые продажи сокращались за счет резкого снижения покупки ими валюты — например, в начале ноября этот показатель упал вчетверо. ЦБ по итогам ноября зафиксировал, что отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной выручке крупных компаний снизилось на 42 процентных пункта, до 81% после пиковых значений октября (123%). Данных по этому показателю за декабрь 2025 года и январь 2026 года регулятор еще не раскрыл.

Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Банк России экспорт Валюта
