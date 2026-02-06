 Перейти к основному контенту
0

Reuters узнал о подготовке «Сбером» кредитов, обеспеченных криптовалютой

Первую сделку по выдаче кредита, обеспеченного криптовалютой, Сбербанк провел в конце декабря 2025 года. По данным Reuters, банк намерен сотрудничать с ЦБ в этой сфере. Об аналогичном шаге объявил Совкомбанк
Сбербанк SBER ₽301,48 -0,78% Купить
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Сбербанк готовится к выпуску кредитов, обеспеченных криптовалютой, и нацелен на сотрудничество с Центробанком для разработки соответствующих нормативных актов, сообщил Reuters со ссылкой на представителя банка.

По его словам, на такое решение Сбербанк подтолкнул возросший интерес со стороны корпоративных клиентов.

«Сбер» заявил, что стремится обслуживать не только майнеров, но и компании, владеющие криптоактивами, передает агентство. По данным Reuters, решение российского банка последовало за аналогичными шагами других мировых банков. Так, Wells Fargo уже предоставляет такие кредиты, а JPMorgan изучает возможность их внедрения.

Совкомбанк запустит кредитование компаний под залог биткоина
Крипто

В декабре 2025 года Сбербанк провел пилотную сделку по обеспеченному криптовалютой кредитованию российской майнинговой компании «Интелион». Обеспечением для займа стала криптовалюта, добытая самим майнером. В сделке «Сбер» использовал собственную разработку для хранения криптовалюты с применением аппаратного решения «Рутокен».

5 февраля пресс-служба Совкомбанка сообщила о запуске программы кредитования компаний под залог биткоина. Продуктом могут воспользоваться все юрлица и индивидуальные предприниматели, которые легально владеют криптовалютой. Reuters отмечает, что Совкомбанк стал первым российским банком, начавшим выдавать кредиты под залог криптовалюты.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

