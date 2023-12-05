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Финансы ,  
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Мосбиржа раскрыла частоту одобрений по разблокировке активов на Западе

Мосбиржа: из 27 заявок компаний на разморозку активов клиентов были одобрены две
Пока только два профессиональных участника финрынка получили лицензии на разблокировку активов клиентов, сообщила Мосбиржа. Разморозить свои активы никому из брокеров не удалось
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Только двоим участникам профессионального рынка (к ним относятся брокеры, управляющие компании, депозитарии) удалось получить лицензии на разблокировку замороженных международными депозитариями Euroclear и Clearstream активов клиентов, сказал журналистам представитель группы Московской биржи. При этом ни одной заявки на разблокировку собственных активов участников удовлетворено не было, уточнил он.

«Какое-то количество участников, частных инвесторов получили эти лицензии, но по нашим опросам — Клуба защиты прав инвесторов — 24 профучастника подали на разблокировку собственных активов. Результат — ноль [полученных лицензий]. И 27 подали на разблокировку клиентских активов — в результате две лицензии получены, сейчас мы работаем над тем, как это запроцессить», — отметил представитель биржи. Кто конкретно получил одобрение европейских регуляторов, он не раскрыл.

При этом процесс обработки заявок еще идет, и две полученные лицензии нельзя назвать итогом этой работы, добавил представитель биржи: «Дело в том, что скорость обработки лицензий не очень высокая из-за крайне малого ресурса, который был выделен на процесс. И явно какое-то количество лицензий просто не было финализировано».

Ранее о получении коллективной лицензии сообщали юристы компании Delcrede. По их словам, лицензию получила «одна крупная УК», она распространяется на активы 250 клиентов общей стоимостью около $33 млн, которые учитываются в Euroclear, писал «Коммерсантъ».

Юристы, работающие над разблокировкой активов в Европе, оценивали количество полученных лицензий в «несколько десятков». При этом число поданных заявок, по их словам, исчисляется тысячами. Чаще всего регуляторы ЕС давали индивидуальные лицензии частным инвесторам с европейским ВНЖ. Коллективные заявки, по данным юристов, практически не удовлетворялись.

Юристы оценили частоту одобрений ЕС на разморозку активов россиян
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК


В июне 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД), участвующий в цепочке учета активов российских инвесторов, попал под санкции ЕС. Это привело к окончательному разрыву отношений с ним со стороны западных депозитариев — Euroclear и Clearstream. В результате оказались заблокированы иностранные ценные бумаги, принадлежащие российским институциональным и частным инвесторам, а также все выплаты по ним. По оценке Банка России, под блокировку попали активы на общую сумму около 5,7 трлн руб., примерно 20% этой суммы — активы физлиц.

Порядок санкций ЕС предусматривал возможность разблокировки активов после получения генеральных лицензий от европейских регуляторов. В декабре 2022 года НРД получил такие лицензии от Euroclear и Clearstream. После этого частные и институциональные инвесторы получили право подать индивидуальные и коллективные заявки на разблокировку активов.

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Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Инвестиции санкции НРД

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