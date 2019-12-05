ЦБ уличил экс-сотрудника ВЭБа в манипулировании торгами на валютном рынке

ЦБ сообщил, что бывший сотрудник ВЭБа и компания Fengda манипулировали валютными торгами. Fengda удачно закрывала позицию после того, как цена на валюту изменялась благодаря выставлению заявок экс-сотрудником от лица ВЭБа

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Банк России уличил бывшего сотрудника ВЭБа Николая Бычкова и компанию Fengda Trading Ltd в неоднократном манипулировании парами USDRUB и EURRUB на торгах на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В течение двух месяцев — с апреля по июнь 2018 года — Бычков «систематически совершал на анонимных биржевых торгах сделки с одним контрагентом — компанией Fengda Trading Ltd по предварительному соглашению». Бычков в тот период был уполномочен совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию ВЭБа на торгах.

Cуть операций заключалась в том, что Fengda покупала или продавала определенное количество иностранной валюты по рыночной цене, после чего выставляла одну или несколько лимитированных заявок на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам. Когда Fengda набирала позицию, Бычков, действуя от имени ВЭБа, выставлял одну или несколько заявок, мгновенное исполнение которых приводило к изменениям цены иностранной валюты до уровней, на которых были расположены заявки Fengda, что позволяло ей закрыть позицию с прибылью.

«Указанное торговое поведение контрагентов приводило к существенным отклонениям объема торгов валютными инструментами», — отмечается в сообщении ЦБ. По указанной схеме было совершено более 50 серий сделок, Fengda получила доход на сумму свыше 49 млн руб.