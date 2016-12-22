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ЦБ обязал банки использовать прессу для комплаенс-контроля клиентов
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ЦБ обязал банки использовать прессу для комплаенс-контроля клиентов
Финансы, 03:50
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ЦБ обязал банки использовать прессу для комплаенс-контроля клиентов
Банки должны ужесточить процедуры комплаенс-контроля клиентов из сферы торговли, строительства и услуг, привлекая для этого сведения из открытых источников, в том числе из прессы. О таком указании ЦБ узнала газета «Ведомости»
Здание Центробанка России (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Центробанк предупредил участников рынка, что с января 2019 года он будет более пристально следить, насколько тщательно банки осуществляют процедуры комплаенса в отношении клиентов из строительного сектора, торговли и сферы услуг.

Об этом, как пишет газета «Ведомости», говорилось в письме регулятора, которое он разослал в банки 29 ноября.

​«Банки должны не только запрашивать информацию у клиентов, но и проверять их по всем открытым источникам, даже в прессе, и внести ради этого коррективы в собственные процедуры комплаенса», — описывает издание указание Центробанка.

Регулятор намерен со следующего года при оценке качества работы службы внутреннего контроля банка учитывать, насколько эффективно он пресекает сомнительные операции.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Центробанк , указание , контроль
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