АСВ наняло на работу юриста из «списка Магнитского»

Юрист Андрей Павлов, который в декабре 2017 года попал под санкции США по «закону Магнитского», устроился на работу в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на двух собеседников на финансовом рынке. Позднее эту информацию подтвердили изданию в пресс-службе агентства.

С сентября этого года Павлов трудится в должности руководителя управления правового сопровождения ликвидационных процедур в юридическом департаменте АСВ. Как отмечает Forbes, это назначение связано с реформами внутри агентства, которое ранее приняло решение отказаться от услуг внешних юристов.

«Одним из штатных юристов и стал Андрей Павлов. До прихода в АСВ он учредил адвокатское бюро «Кворум». Оно занималось работой с активами ликвидируемых банков по договору с АСВ», — отмечает журнал.

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