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ЦБ оценил доступность ипотеки для семей в зависимости от количества детей
По оценкам регулятора, лишь 35% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека. Чем больше детей, тем сложнее обслуживать ипотечный кредит
Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Ежемесячно платить за ипотечный кредит могут только 35,4% семей. Такую оценку в докладе о жилищном строительстве представил Центробанк. Речь идет о покупке с дальнейшим обслуживанием ипотечного кредита квартиры с жилой площадью 18 кв. м на одного члена семьи, это минимальная нормативная площадь на одного человека в России.

В сценарии, когда на одного человека приходится не 18, а 30 кв. м, доля семей, которые могут позволить ипотеку, составляет 26,9%. В своих расчетах ЦБ предполагает, что ставка по кредиту, срок и размер первоначального взноса, а также размер прожиточного минимума и стоимость 1 кв. м первичной недвижимости равны средним показателям за 2018 год. Величину прочих потребительских расходов банк считает как два прожиточных минимума на человека.

Доля семей, для которых доступны ипотечные кредиты, значительно меняется в зависимости от количества детей, отмечает ЦБ. Жилье площадью 18 кв. м на одного человека могут позволить 30,2% семей с одним ребенком, 16,3% семей с двумя детьми и только 5,1% с тремя. А жилье площадью 30 кв. м на одного человека способны приобрести в ипотеку 20,9% семей с одним ребенком, 10,8% с двумя детьми и 3,1% с тремя.

Это средние для страны показатели, в регионах ситуация зависит от стоимости жилья, процентной ставки и среднедушевого дохода, отмечается в докладе. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе, Магаданской области и Краснодарском крае доля семей, имеющих комфортный доход для выплаты ипотеки, составляет от 40 до 57%, а в Крыму, Чувашии и Тыве — от 8 до 20%.

Наличие детей коррелирует с качеством жилищных условий, свидетельствуют данные опроса Росстата, которые приводит ЦБ: 58,5% семей с детьми не испытывают стесненности, а среди семей без детей таких 87%.

Борьба за ипотеку

Повышение доступности ипотеки — одна из целей нацпроекта «Жилье и городская среда»: в 2024 году средняя ставка должна составить 7,9%. По итогам 2019 года средневзвешенная годовая ставка может равняться 10%, говорили опрошенные РБК аналитики. На фоне снижения ключевой ставки ЦБ некоторые банки сейчас выдают ипотеку под 9% и ниже. ЦБ в докладе выделяет несколько мер, направленных на повышение доступности ипотеки, в том числе:

  • пониженная процентная ставка (6%) для семей с двумя и более детьми;
  • выплата в счет погашения ипотеки в размере 450 тыс. руб. для семей, где родился третий и последующий ребенок;
  • ипотечные каникулы для заемщиков, оказавшихся в трудном финансовом положении, — они могут приостановить или снизить выплаты по кредиту на срок до полугода.

Регулятор отмечает, что уровень обеспеченности жильем в России ниже, чем в большинстве стран Восточной Европы, а доля тех, кто хотел бы улучшить свои жилищные условия, но не имеет возможности, остается на уровне 2007 года (44% в 2018 году против 43% в 2007 году, по данным ВЦИОМа).

Автор: Павел Казарновский
Теги: Ипотека, доступное жилье
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