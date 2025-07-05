В «Сбере» сообщили о двойном ударе по малому бизнесу из-за высоких ставок

Крупные компании платят малому бизнесу с задержкой, и ему сложнее переживать период высоких ставок, сказал РБК первый зампред «Сбера» Александр Ведяхин. Резкого роста плохих долгов в банке нет, но рейтинги клиентов стали хуже

Александр Ведяхин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Высокая ставка и связанные с ней неплатежи бьют по малому бизнесу сильнее, чем по крупному, сказал РБК первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин в ходе финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

«Действительно, у малого бизнеса сейчас сложностей больше, чем у крупного бизнеса, у крупнейшего. Мы считаем и видим, что именно для малого бизнеса еще с октября прошлого года у нас увеличивается запрос на реструктуризацию. Я бы сейчас не говорил про какой-то риск кризиса неплатежей — я думаю, что это не так. Но при этом надо понимать, что, конечно, крупные и крупнейшие компании платят с задержкой малому бизнесу. И поэтому малому бизнесу нужно больше оборотных средств», — сказал Ведяхин.

«Эти оборотные средства достаточно дороги, и одновременно получить их достаточно сложно, потому что у малого бизнеса ухудшается финансовое состояние. То есть такой двойной удар. Конечно, есть сложности. Мы помогаем нашим клиентам из малого бизнеса, делаем реструктуризацию, идем навстречу и надеемся, что и крупнейшие компании тоже будут идти навстречу субъектам малого бизнеса, потому что вместе надо поддержать этих предпринимателей», — заключил он.

В то же время риск банковского кризиса «нерелевантен» для России, считает Ведяхин: «Говорить о каком-то кризисе в ближайшие 12 месяцев точно избыточно. Да, доходность банков упадет. Да, наверное, будет сложно выдерживать какие-то нормативы на достаточно хорошем уровне. Но при этом, [если] говорить о системных сложностях, мне кажется, это точно не так».

Об опасениях банковского кризиса в конце июня сообщило агентство Bloomberg. Источники агентства в банковском секторе рассказали о рисках распространения долгового кризиса по финансовому сектору в следующем году в условиях высоких ставок. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что эти опасения необоснованны, поскольку банковская система хорошо капитализирована.

Резкого роста плохих долгов в Сбербанке нет, сказал РБК Ведяхин, но «есть постепенное смещение рейтингов клиентов к более слабым оценкам». Ситуация развернется нескоро, следует из его слов: когда ключевая ставка опустится до 15% и ниже, «то нужно будет еще 6–12 месяцев, чтобы начал заново разгоняться экономический цикл, и это позволит уже наблюдать улучшение рейтинга, потому что рейтинг — это отчетность», а отчетность всегда выходит и анализируется с задержкой.

Нынешняя ситуация требует от банков создания дополнительных резервов, «но это не является критической ситуацией, где возникают неплатежи, банкротство и т.д.», заверил первый зампред «Сбера». Но есть отрасли, требующие повышенного внимания, например угольная промышленность и жилая недвижимость. Нельзя говорить, что в секторе жилья кризис, но доходность в нем снизилась, и у проектов, которые изначально были более рискованными или чьи менеджеры допустили ошибки, появились проблемы.

«Это значит, что будет перераспределение этих проектов, и от слабых собственников они будут приходить к более сильным собственникам. Банкам придется предпринимать какие-то действия для этого. Где-то, наверное, будут банки выходить с потерями из каких-то проектов, но, опять же, в среднем все равно жилая недвижимость пока что является очень стабильным направлением для банков», — считает Ведяхин.